L’Impavida Ortona batte Castellana Grotte al tie-break

ORTONA – La serata si apre con la consegna da parte di una delegazione dell’ArciGay Chieti di braccialetti blu ai tecnici della Sieco Nunzio Lanci e Mariano costa. Braccialetti simbolo della campagna nazionale “L’Italia contro l’omofobia” che si prefigge la lotta all’omofobia e ad ogni forma di violenza. Alla nobile iniziativa ha aderito anche la locale tifoseria de “I Dragoni”. A ritirare il loro braccialetto è stato il rappresentante Vincenzo Gaetano.

Materdomini che sfrutta molto l’attacco al centro e la Sieco fa difficoltà a fermare gli attacchi di Patriarca e Gargiulo. Un Cazzaniga in gran spolvero punge gli ortonesi sia dai nove metri che in fase di attacco. Come ampiamente pronosticato l’incontro tra Sieco e Materdomini si rivela lungo ed equilibrato. Più volte nel primo set gli ospiti tentano la fuga ma sono subito ripresi da un’Impavida dal gioco sinusoidale e che offre il fianco con un servizio poco efficace a differenza di quello degli avversari. In grande spolvero Patriarca capace di un avvio sprint. La Sieco però tiene botta e con pazienza ricuce lo strappo prima dell’allungo finale che la porterà a vincere il set 25-21. Secondo set che “ha storia” solo nella prima parte, poi l’Impavida cala mentre dall’altra parte continua l’ascesa del reparto centrale e di Cazzaniga, davvero inarrestabile.

La reazione ortonese arriva subito e nel quarto set i padroni di casa sono subito avanti 4-0. Ospiti che accorciano ma quando si fanno pericolosamente sotto, gli abruzzesi spingono ancora sull’acceleratore e scavano un divario che neanche il miglior Cazzaniga riesce più a riempire. I ragazzi di Coach Lanci alzano il piede del pedale nel finale di quarto set gestendo in tranquillità il grande vantaggio accumulato. Forse l’anagrafica del roster castellano alla lunga si fa sentire e così la SIECO rimane con più fiato nei polmoni e dopo aver spezzato il ritmo del “punto su punto” allunga e vince anche il tie-break.

L’imbattibilità casalinga è salva. Comincia adesso una fase terribile per l’Impavida che affronterà un filotto di gare con le squadre accreditate per la promozione. Si comincia domenica 2 febbraio in trasferta con Bergamo, poi ancora una trasferta a Siena. Si tornerà in casa contro la BCC Castellana Grotte.

Cristopher Marks: «Dal punto di vista fisico sono completamente recuperato ma devo ancora tornare bene negli ingranaggi del gioco. Dopo un mese e mezzo di stop è più che naturale trovare qualche difficoltà nelle trame di gioco. Diciamo che la mia prestazione poteva essere migliore, ma con gli allenamenti andrà sempre meglio per quanto riguarda l’intesa con Pedron».

TABELLINO

Sieco Service Impavida Ortona – Materdominivolley.it Castellana Grotte 3 -2 (25/21 – 22/25 – 15/25 – 25/20 – 15/12)

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 9, Pesare (L), Bertoli 20, Sesto 2, Ottaviani 16, Pedron 2, Toscani (L), Del Frà n.e, Salsi n.e, Carelli, Marks 16, Astarita 2, Menicali 2. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Materdominivolley.it Castellana Grotte: Fiore 7, Manginelli, Gargiulo 9, Valera 2, Panciocco 3, Patriarca 16, Rosso 8, El Moudden, Cazzaniga 30, Floris n.e., Battista (L), Paradiso n.e. Allenatore: Maurizio Castellano. Vice Allenatore: Franco Castiglia.

Durata Incontro:

• I Set: 26’

• II Set: 28’

• III Set: 20’

• IV Set: 25’

• V Set: 18’

Muri Punto:

• Ortona: 10

• Castellana Grotte: 9

Aces:

• Ortona: 7

• Castellana Grotte: 8

Errori Al Servizio:

• Ortona: 15

• Castellana Grotte: 21

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: Verrascina Antonella (Roma)

• Secondo: Selmi Matteo (Modena)