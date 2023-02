Sieco Impavida Ortona – Sorrento: dove vedere la diretta della partita

ORTONA – Obiettivo: Buttarsi la sconfitta alle spalle e tornare a macinare punti. Per la prima volta in questo campionato Ortona non ha raccolto punti nell’ultima contro Palmi che ha conquistato una vittoria da tre punti contro una Sieco che, ad onor del vero, ha affrontato la lunga trasferta in Calabria con molti dei suoi effettivi non al massimo della forma.

«Alla fine è successo anche a noi», chiosa Coach Lanci. «Per la prima volta in ventuno partite siamo rimasti a bocca asciutta. Naturalmente c’è rammarico perché a nessuno piace perdere ma in un campionato così lungo e impegnativo, un calo è fisiologico. Ci è mancato davvero poco che non riuscissimo a portare la gara al tie-break. Peccato perché in settimana molti dei ragazzi hanno avuto qualche problemino e a Palmi non eravamo al cento percento. Questa non vuole essere una scusante, fa tutto parte del gioco e anzi, paradossalmente questo stop può anche essere da sprone per le prossime gare»

Gli avversari per questa nona giornata di ritorno saranno i campani della Shedirpharma Sorrento, noni in classifica con 26 punti all’attivo. All’andata i Ragazzi Impavidi si imposero per tre set a uno, dopo aver lasciato il primo parziale ai padroni di casa.

Orologi puntati alle ore 18.00 quando al palasport di Ortona gli arbitri Grassia Luca (Frascati) e Adamo Giorgia (Roma) daranno il via alla sfida. Sarà possibile seguire l’incontro, come sempre, su www.impavidapallavolo.it

Queste le altre gare in programma per la nona di ritorno del girone blu

Aurispa Libellula Lecce – Wow Green House Aversa

QuantWare Napoli – Farmitalia Catania

Omifer Palmi – Maury’s ComCavi Tuscania

Avimecc Modica – Leo Shoes Casarano

SSD Sabaudia – Volley Marcianise

SMI Roma – Gruppo Stamplast M2G Green Bari