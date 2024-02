La Sieco Impavida Ortona si prepara per la trasferta di Cantù

Domenica 25 febbraio gli Impavidi affronteranno il Cantù, che all’andata si imposero per 3-2 e che ora sono noni con 24 punti

ORTONA – Esaurito il mini-ciclo di gare casalinghe, i ragazzi della Sieco Service Ortona, tornano sul pullman in direzione Cantù. Canturini che all’andata si imposero per 3 set a 2 in una gara sfortunatissima. Nonostante le assenze di Patriarca e Cantagalli, gli impavidi riescono a tener testa ai canturini. Poi si fa male anche un ottimo Del Vecchio e Ortona va in difficoltà. Cantù torna in gioco e avanti due set a uno, “rischia” di portare a casa il bottino pieno. La Sieco stringe ancor di più i denti e alla fine cederà soltanto al tie-break, vinto dagli ospiti sul filo di lana 13-15.

È quindi da queste premesse che si partirà, domenica 25 febbraio alle ore 18.00. Rispetto alla gara di andata si prevede una Sieco finalmente al completo e con due armi bulgare in più. Novità anche per gli avversari che nel frattempo hanno ingaggiato un altro ex impavido quando Andrea Galliani, poco prima di Natale ha preso il posto di Bakiri Redi. Galliani si aggiunge quindi a Pedron e Ottaviani in questa sfida da nemici-amici.

«Contro Brescia la pressione si è fatta sentire eccome. I nostri avversari hanno giocato una partita praticamente perfetta e noi non siamo riusciti a liberarci dai loro legacci. Nel bene e nel male, ogni gara è differente e domenica, con la squadra al completo, cercheremo di rimetterci in marcia».

Cantù con i suoi 24 punti occupa il nono posto in classifica. La bagarre per evitare la retrocessione impazza alle sue spalle. «Sebbene siano di certo in una posizione ‘più comoda’ della nostra», continua Coach Lanci, «Cantù avrà di certo voglia di chiudere i conti con la stagione il prima possibile. Noi però siamo ancora in gioco e dobbiamo avere più fame di punti di loro».

A dirigere la gara saranno la signora Papadopol Veronica Mioara e il Signor Scotti Paolo. Come sempre sarà possibile assistere in diretta streaming, dal sito Volleyball World TV. Trovate il link diretto sulla home page del sito impavidapallavolo.it.

Questo il programma completo della nona giornata di ritorno

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo – Emma Villas Siena (ore 16.00)

BCC Tecbus Castellana Grotte – Kemas Lamipel Santa Croce (ore 19.00)

Consoli Sferc Brescia – Tinet Prata di Pordenone

Consar Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina

Abba Pineto – Conad Reggio Emilia

Delta Group Porto Viro – WOW Green House Aversa