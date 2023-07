Sieco Impavida Ortona, Edoardo Lanci promosso in prima squadra

Il palleggiatore ha giocato le ultime due stagioni da stagista; é figlio e nipote d’arte avendo papà e zio toccato i vertici nel ruolo

ORTONA – Dopo due stagioni da stagista in prima squadra, Edoardo “Dodò” Lanci è finalmente pronto per il grande passo. La Sieco Service Impavida Ortona quindi il vice-Ferrato direttamente dal settore giovanile promuovendo Edoardo Lanci ufficialmente in prima squadra.

Prosegue dunque la famigerata stirpe dei palleggiatori dato che il papà, coach Nunzio e lo zio, storico capitano dell’Impavida Andrea, hanno toccato vertici importanti proprio in questo ruolo.

Dopo aver disputato il campionato di Serie C regionale e il torneo di categoria Under 19, per il secondo anno consecutivo, Dodò si è trasferito negli USA dove ha disputato e vinto il campionato Under 18 della SCAV (South California Volleyball Association) con la maglia dei “Forza 1”.

La gioia della vittoria si somma alla gioia di una telefonata ricevuta dall’Italia: «Ero ancora in California quando mi hanno chiamato per propormelo» dice Edoardo Lanci. «Non potevo che accettare con entusiasmo di prendere parte ad un progetto così importante. Ci saranno molti giovani e sono convinto che questo sia il contesto migliore per crescere sia dal punto di vista tecnico che da quello personale. La cosa fondamentale sarà quella di aiutare i miei compagni a far si che la SIECO raggiunga i suoi obiettivi. Nel frattempo un saluto ai tifosi, in particolar modo ai Dragoni. Ci si vede al palazzetto!»

Scheda tecnica di Edoardo Lanci

Nascita: 03/12/2005

Nazionalità Sportiva: Italiana

Ruolo: Palleggiatore

Altezza: 190 cm

CARRIERA:

2023/2024 Sieco Service Impavida Ortona – Serie A2

2022/2023 Sieco Service Impavida Ortona – Serie A3

2021/2022 Service Impavida Ortona – Serie A2