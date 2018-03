Sieco conquista la salvezza, sofferto successo su Aversa

ORTONA (CH) – Soffre e fa soffrire i suoi tifosi la Sieco Service Impavida Ortona, prima di agguantare quei due punti che sanciscono l’ufficialità della salvezza matematica. Al PalaJacazzi di Aversa va in scena il recupero della prima giornata di ritorno della Pool B, originariamente in programma sabato 3 marzo e poi non disputata per impraticabilità di campo. È una partita delicata, in palio c’è molto per entrambe le formazioni con i padroni di casa alla ricerca di una vittoria piena che le permetterebbe di alimentare ancora il sogno di disputare i Play-off promozione in SuperLega e con gli ortonesi a caccia di punti per chiudere la pratica salvezza con due giornate di anticipo.

Nelle prime battute di questo importantissimo match, l’equilibrio regna sovrano. La Sieco commette qualche sbavatura in fase difensiva così come gli avversari e si gioca dunque punto su punto. È dalla metà del primo set che l’incontro cambia. La Sieco ingrana e colpisce una Sigma Aversa incapace di costruire un gioco che possa impensierire gli ortonesi. Così i bianco-azzurri guadagnano un discreto vantaggio che assicurerà la vittoria del set nonostante un ritorno di fiamma da parte degli aversani che nel finale superano e “rischiano” di beffare la Sieco che la spunterà ai vantaggi.

Il secondo parziale può considerarsi per la prima parte una fotocopia del precedente. Ortona che spezza l’equilibrio a metà set ma con un Andrea Lanci che sposta leggermente il gioco al centro. La mossa funziona e abruzzesi che allungano fino a conquistare il secondo parziale in tutta tranquillità. La serata sembra quella giusta ed i tifosi sono pronti a festeggiare in anticipo la salvezza raggiunta ma qualcosa dev’essere successo nella testa delle due squadre in quei tre minuti di pausa prima del terzo set.

L’avvio di frazione illude squadra e supporters ospiti. La Sieco va subito avanti di tre punti e mentre tutti si aspettano un set privo di insidie, ecco che l’altalena comincia a tornare indietro. La Sieco comincia a calare e gli ospiti a salire inesorabilmente. Raggiunto quel punto di equilibrio sono stavolta i padroni di casa a salire, mentre la SIECO scende errore dopo errore fino alla conquista (o alla perdita, dipende da come la si vuol leggere) del set. E se le speranze ortonesi erano riposte del quarto set, Aversa, pronta, rispondeva di “no”.

L’Impavida affonda: Ottaviani e Bencz sono stremati e Mister Lanci, che suda freddo e vede il tie-break avvicinarsi, preferisce farli riposare e butta nella mischia Tartaglione e Zanettin. Mischiare le carte in tavola però non porta i risultati sperati. Aversa dilaga e stravince il set. Gara ribaltata in tutto e per tutto. Adesso sono i padroni di casa a vivere il momento sulle ali dell’entusiasmo mentre la Sieco ha sulle spalle tutto il peso di questi ultimi importantissimi punti.

Torna a farsi sentire il muro ospite e gli ortonesi conquistano subito un margine di vantaggio che, seppur variabile, permette di andare avanti con sufficiente calma. Un po’ di apprensione quando, subito dopo il cambio di campo, gli avversari tornano a -2 ma poi il cammino verso il traguardo riprende senza ostacoli fino alla vittoria finale. Una Sieco non bellissima ma capace di un guizzo che regala alla città la permanenza nella seconda serie della pallavolo italica. Il penultimo posto è distante sette punti e con soltanto sei punti a disposizione, la salvezza non è più affar nostro. Per quanto riguarda la zona play-off, la matematica non ha ancora emesso sentenze ma il buon senso vuole che sia obiettivo improbabile.

Nunzio Lanci: «È stata una partita difficilissima che abbiamo interpretato alla grande nei primi due set per poi subire un brutto calo nei due successivi. Menomale che siamo riusciti a riprenderci nel quinto fino a raggiungere la salvezza. Un risultato importante che ci vedrà l’anno prossimo, per l’ennesima volta affrontare un campionato di Serie A2. Siamo felici per noi e per i nostri tifosi. Ora un bel respiro di sollievo e sotto con le ultime due gare dando sempre e comunque il massimo».

TABELLINO:

Sigma Aversa: Pinelli 2, Santangelo 28, Vacchiano (L), Grassi n.e., Vigil Gonzales 13, Libraro 13, Simeonov 14, Catena n.e., Montò n.e., Baldari, Marra, Giacobelli

Sieco Impavida Ortona: Simon 9i, Pesare (L), Zanettin 1, Bencz 18, Tartaglione 1, Ottaviani 7, Sitti, Provvisiero (L), A. Lanci 2, Zanini n.e., Ogurčák 23, Menicali 9. Allenatore: N. Lanci

NOTE:

Sigma Aversa – Sieco Service Impavida Ortona 2-3 (25-27 / 18-25 / 25-20 / 25-14 / 10-15)

Durata Set: I (31‘), II (25’), III (26’), IV (21’), V (18’)

Durata incontro: 2h 01’

Muri Punto: Aversa 11; Ortona 8

Aces: Aversa 6; Ortona 3

Errori Al Servizio: Aversa 15; Ortona 13

Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro (Cz) e Nicolazzo Maurizio (Cz).

Foto: Maria Elena Pagetta