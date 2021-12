Sicurezza urbana, firmato un patto tra sindaco di Roseto e Prefetto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Nella giornata di ieri il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes ha firmato in Prefettura a Teramo un “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana” con il Prefetto di Teramo Angelo De Prisco. Al centro dell’accordo una serie di azione messe in atto dall’Amministrazione rosetana, in sinergia con la Prefettura di Teramo, nel campo della sicurezza e del controllo del territorio.

“In campagna elettorale abbiamo lanciato lo slogan “Roseto Città Sicura” che per noi non era affatto un semplice spot, ma una vera e propria mission con l’obiettivo di assicurare la serenità dei cittadini e garantire al contempo che la nostra Città sia un luogo sempre più sicuro – dichiara il primo cittadino Mario Nugnes – in tale ottica abbiamo predisposto un progetto che prevede l’ampliamento e l’ammodernamento dell’impianto di videosorveglianza presente già sul territorio comunale”.

“Il piano stilato punta sulla creazione di un impianto che sia modulare, espandibile e poco invasivo dal punto di vista delle opere annesse. Questo ci permetterà, nei prossimi anni, di aumentare il numero di telecamere, di avere sempre un controllo capillare sul territorio e di poter vigilare in maniera discreta senza che gli impianti siano troppo impattanti” sottolinea il Sindaco Nugnes. “Grazie a questo progetto puntiamo a tutelare il patrimonio pubblico da atti di vandalismo, a migliorare la rilevazione di situazioni di pericolo per la pubblica sicurezza e a monitorare in maniere puntuale i transiti veicolari sul nostro territorio, al fine di potenziare la vigilanza della sicurezza urbana e di garantire un livello di sicurezza più elevato per la cittadinanza”.

Nell’ottica di una piena operatività è stato già stilato un primo elenco dei punti sensibili sul territorio comunale nei quali saranno istallate le postazioni di videosorveglianza. “Voglio ringraziare gli uffici comunali per il grande impegno messo nella stesura di questo progetto, il Vice-Sindaco Angelo Marcone che lo sta portando avanti in prima persona e ovviamente la Prefettura, nella persona del Prefetto De Prisco, e le forze dell’ordine per il grande lavora ch2 svolgono per garantire la sicurezza della collettività rosetana” conclude il primo cittadino rosetano.