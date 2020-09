Sicurezza scuole, il punto sulla riqualificazione di due plessi a Teramo

TERaMO – La progettazione di definitivi interventi di riqualificazione in termini di sicurezza in due plessi scolastici e il completamento di una struttura incompiuta in un altro, sono stati al centro di una riunione convocata dall’amministrazione comunale e svoltasi nei giorni scorsi. Assieme al sindaco Gianguido D’Alberto e agli assessori Giovanni Cavallari e Andrea Core, erano presenti i progettisti incaricati, le dirigenti scolastiche interessate e il funzionario comunale per l’edilizia scolastica.

Gli interventi consistono nell’adeguamento sismico, in quello antincendio e nell’abbattimento delle barriere architettoniche per la scuola dell’infanzia e asilo nido Miss Gioia della Gammarana e per la scuola dell’infanzia e asilo nido di via Brigiotti a San Nicolò; ad essi si aggiunge il recupero dell’incompiuta nuova scuola dell’infanzia a Villa Vomano. Gli interventi sono finanziati con la linea del fondo comma 140 del Ministero dell’istruzione, mentre per il terzo caso, l’amministrazione è impegnata ad un proprio stanziamento integrativo di 125.000 €.

La riunione ha consentito di fare il punto sulla progettazione e di pervenire ad una indicazione cronologica dei tempi di realizzazione. La progettazione di tutti e tre gli interventi sarà conclusa entro il 2020 e questo consentirà, a seguito delle procedure burocratiche e di gara, di avviare i lavori entro la prossima estate.

Il Sindaco D’Alberto commenta: “Accanto agli interventi di natura straordinaria e ineludibile che gli eventi purtroppo sempre più frequentemente ci pongono, l’amministrazione comunale continua ad adoperarsi per intercettare finanziamenti ed opportunità capaci di dare risposte a problematiche irrisolte da troppo tempo e per certi versi anch’esse non più rinviabili. In questa direzione, rilevo l’importante recupero dei fondi praticamente perduti per la scuola di Villa Vonano. È importante però, non solo percorrere le vie per la ricerca dei finanziamenti, ma dotarsi di una progettazione che favorisca tale percorso. In questo senso, stiamo recuperando il tempo perso negli anni passati, costruendo di fatto una programmazione oculata che vede proprio nella riqualificazione del sistema edilizio scolastico il suo primo obiettivo. Ancora una volta, poi, il metodo della condivisione, in questo caso con le dirigenti scolastiche, assicura risultati adeguati alle attese e alle necessità”.

La giunta ha intanto deliberato la realizzazione del servizio di refezione per la scuola primaria e dell’infanzia “Luca Tancredi”.

All’interno dell’Istituto tecnico per geometri “C.Forti”, è stato individuato l’ambiente in cui realizzare il refettorio. È stata così soddisfatta dall’amministrazione comunale la specifica richiesta pervenuta dai genitori dei bambini che frequentano la scuola.

Come noto, in seguito agli eventi sismici 2016/2017, e delle conseguenti verifiche sismiche, che decretavano l’inagibilità dell’edificio ospitante la scuola, il Comune di Teramo convenne, di intesa con la Provincia di trasferire l’intero plesso nei locali disponibili dell’Istituto Forti. Nel corso degli anni, in parallelo con il crescente numero di iscritti, è stata reiteratamente sollevata ed evidenziata la necessita di dotare la scuola di idonei locali da adibire a refezione scolastica. Ora, dopo le valutazioni tecniche e la predisposizione dello specifico progetto, la giunta ha approvato il quadro economico dello stesso e sancito la realizzazione dell’atteso servizio.