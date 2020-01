Sibilla Panerai in Storia delle arti performative in Abruzzo all’UED Pescara

PESCARA – Mercoledì 15 gennaio 2020 ore 15:00 presso la Aula Warhol – UED Pescara, Sibilla Panerai ospite in “Storia delle arti performative in Abruzzo”. Dottore di Ricerca in Storia dell’Arte (Università G. d’Annunzio Chieti-Pescara), lavora nell’Archivio Franco Angeli di Roma ed è docente di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi “G. D’Annunzio ”di Pescara, Dipartimento di Architettura. Ideatrice e curatrice del festival di arti performative Corpo, scrive per riviste specializzate e il suo campo di ricerca va dal Liberty alle tendenze più recenti dell’arte contemporanea.

Tra le sue pubblicazioni:

Ottocento. L’arte dell’Italia tra Hayez e Segantini, F. Leone, F. Mazzocca, Silvana Editoriale, Cinisello Balsamo 2019;

Biografia di Franco Angeli, in Franco Angeli-gli anni ’60, L.M. Barbero, Marsilio, Venezia 2017;

CORPO estraneo/straniero. Storia delle arti performative in Abruzzo, Verdone Editore, Teramo 2015;

Le Terme Tamerici di Montecatini. Galileo Chini e le Fornaci San Lorenzo. Oltre la decorazione, Maschietto Editore, Firenze 2014;

Giovanni Boldini: “modernità, pariginità” e fotografia, in «Studi Medievali e Moderni. Arte letteratura storia», Loffredo Editore, Napoli 2013.