Straordinaria performance della cantante che ha saputo conquistare il numeroso pubblico tra i siparietti comici, le interazioni con il pubblico celebrando la bellezza delle imperfezioni

MONTESILVANO – Serata magica quella di ieri sera per i migliaia di fans accorsi al Teatro del Mare di Montesilvano per applaudire il talento di Arisa. Le condizioni metereologiche sono state clementi dopo i temporali del pomeriggio consentendo la perfetta riuscita dell’evento. Un vero e proprio show dell’artista ligure che ha interagito costantemente con il pubblico coinvolgendolo nelle sue canzoni. Il comune di Montesilvano ha dedicato una nota su questo concerto di Arisa che fa parte del ricco cartellone dell’estate montesilvanese. Ecco cosa si legge nel post sui social:

“Afflusso di fans al Teatro del mare, per la straordinaria esibizione di Arisa che ha lasciato tutti letteralmente senza parole. Arisa ha cantato di uguaglianza, accettazione e leggerezza. La cantante potentina ha sfoderato la sua voce possente e con la sua consueta semplicità ha conquistato subito il pubblico. Tra i siparietti comici, le interazioni con il pubblico e tanta auto-ironia, ha celebrato la bellezza delle imperfezioni, la semplicità delle cose quotidiane e l’orgoglio di essere sé stessi. Tra i brani in scaletta, non sono mancati i successi più amati, da “Controvento” a “Sincerità” e ha anche presentato l’ultimo singolo, un pezzo che testimonia le mille sfaccettature della cantante. L’amministrazione si dichiara “felicissima delle scelte fatte che hanno riscontrato favore della città e dei tanti turisti e visitatori, in molti casi giunti a Montesilvano proprio per partecipare agli eventi previsti per la stagione estiva che ormai volge al termine. Arisa ha sfoderato una grande voce ed è stata capace di creare grande empatia con il pubblico, manifestando una grande sensibilità”. Grazie all’amministrazione comunale, tutti gli ammiratori hanno avuto la preziosa opportunità di apprezzare gratuitamente la propria beniamina. Un live che, assieme a quello di #Nada, #Ron e #FaustoLeali, è stato tra i più belli realizzati nel cartellone degli eventi estivi previsti per la nostra Montesilvano”.

Di seguito vi mostriamo il videoclip, uscito a mezzanotte del suo ultimo singolo dal titolo “Tu mi perdicion” che è stato eseguito integralmente in conclusione dello spettacolo. Per i fans ricordiamo anche le prossime data del tour 2022.

28 agosto – SALSOMAGGIORE TERME (PR) – Pinko Arena

2 settembre – VELLETRI (RM) – Piazza Cairoli

4 settembre – TERNI – Anfitreatro Romano per Tributo a Sergio Endrigo

17 settembre – MONTI (SS) – Campo Sportivo