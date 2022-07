Shocking, lo spettacolo teatrale allo Spazio Matta di Pescara

Il 25 luglio 2022 ore 21:00 il Progetto Residenze Artisti per il Matta attività promosse e organizzate da Artisti per il Matta nel Programma della Presidenza Consiglio Ministri per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie della città di Pescara

PESCARA – Matta#Aperto è la programmazione di Spazio Matta che intreccia iniziative artistiche all’interno e all’esterno dell’area urbana dell’ex Mattatoio e in altri luoghi della città. Giunta alla seconda edizione, è iniziata ad aprile è terminerà a fine estate 2022.

Il progetto Matta#Aperto, nato lo scorso anno dall’esigenza di offrire agli spettatori una maggiore sicurezza nel contesto della pandemia, ha fatto emergere delle nuove modalità di promozione e fruizione della cultura, puntando su un più diretto coinvolgimento dei cittadini. Ed è proprio la cultura diffusa la missione che si pone la rete Artisti per il Matta, volendo rafforzare la propria azione di rigenerazione urbana avviata già dal 2011, e oggi sempre più radicata per l’attuazione del Programma della Presidenza Consiglio Ministri per la riqualificazione urbana delle periferie della città di Pescara di cui è soggetto attuatore.

Il prossimo appuntamento è con la residenza Shocking a cura di Anouscka Brodacz e il progetto prevede una residenza che si svolgerà dal 19 al 25 luglio 2022 con la restituzione finale al pubblico con lo spettacolo Shocking la sera del 25 luglio alle ore 21.00 allo Spazio Matta di Pescara.

LA NATURA, GLI ANIMALI, IL MONDO

Vogliamo incentrare la nostra ricerca su qualcosa che esiste, che vive attorno a noi, nella sua estrema, semplice, complessità, nel suo meccanismo unico che appartiene al regno degli animali, dal quale abbiamo scelto il Fenicottero rosa. A partire da questa premessa scaturisce la proposta di Shocking, titolo che contiene un doppio senso: la tonalità di colore dei fenicotteri da un lato, e dall’altro lo shock subito dall’intera umanità per la pandemia da covid 19, la conseguente situazione paradossale a cui essa ci ha sottoposti tutti e di cui probabilmente loro, gli animali, hanno vissuto il lato migliore, quello più “pulito”, quello dell’apertura verso spazi liberi, quello della condizione opposta al lockdown, dell’evasione per riappropriarsi dello stesso mondo di cui noi umani ci credevamo ormai padroni assoluti.

***

Produzione Gruppo E-Motion e Koreo Project

con il contributo del MIC, della Regione Abruzzo, del Comune dell’Aquila e Operazione RESTART, Regione Puglia

regia, coreografia e interpretazione: Francesca La Cava e Giorgia Maddamma

aiuto alla drammaturgia e ideazione luci: Anouscka Brodacz

musica originale: Globster

disegno luci: Michele Innocenzi

Francesca La Cava, danzatrice, coreografa, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza. Ha danzato in Italia e all’estero con la sua compagnia Gruppo E-Motion.

Giorgia Maddamma, Danzatrice, coreografa, docente presso l’Accademia Nazionale di Danza. Diplomata presso la Folkwang Hochschule diretta da Pina Baush, è Trainer per Tanztheater Munster, Tanztheater Hagen, Tanztheater Kassel, Folkwang Tanzstudio Essen, Folkwang Universitaet Der Kunste, Tanzbiennale Frankfurt 2012, Wuppertaler Tanztheater.

***

Prenotazione obbligatoria

Ingresso 10 euro

Ridotto 8 euro (studenti, pensionati, soci Coop Alleanza 3.0)

Info e prenotazioni: 327 8668760 – prenotazioni@spaziomatta.it

Le attività sono realizzate in collaborazione con: ACS Circuito Spettacolo Abruzzo-Molise, Conservatorio di Musica Luisa d’Annunzio, Italia Nostra – sezione di Pescara, On the Road, Fondazione Caritas Pescara Penne.

L’Ingresso agli spettacoli e agli eventi è vincolato e assoggettato alle attuali normative vigenti relative al Covid 19.