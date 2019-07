SGT, Rottamazione ter: il consiglio comunale approva il Regolamento

Unanimità alla proposta dell’assessore De Nicola. le istanze entro il 30 settembre 2019 indicando il numero di rate fino ad un massimo di cinque

SAN GIOVANNI TEATINO – Il Consiglio comunale di San Giovanni Teatino, su proposta dell’assessore al bilancio Ester De Nicola, ha approvato all’unanimità, nella seduta dello scorso giovedì 27 giugno, il “Regolamento per definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento”.

“La cosiddetta Rottamazione ter – spiega il Sindaco Luciano Marinucci – ci consente di venire incontro ai cittadini in difficoltà con il pagamento dei debiti offrendo la possibilità di mettersi in regola dilazionando in pagamento ed evitando di pagare sanzioni e interessi. Dall’altro lato consente al nostro Comune di cominciare a recuperare somme di difficile riscossione”.

“Entro la scadenza del 29 giugno 2019 – spiega l’assessore De Nicola – abbiamo recepito quanto previsto dal decreto legge 30 aprile 2019 n. 34 ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’. Il regolamento approvato dal Consiglio darà l’opportunità ai contribuenti morosi con il nostro comune, di poter dilazionare i debito fino a un massimo di 5 rate”.

“Le ingiunzioni ammesse a sanatoria sono quelle notificate negli anni dal 2000 al 31 dicembre 2017. Relativamente alle entrate comunali – avverte De Nicola – i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando: le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi, le spese relative alla riscossione coattiva, le spese di notifica dell’ingiunzione di pagamento e quelle per eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute”.

Per le sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, le agevolazioni si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora. Il debitore deve presentare apposita istanza entro e non oltre il 30 settembre 2019, indicando il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento (entro un massimo di 5 rate), di cui l’ultima scadenza non oltre il limite massimo del 30 settembre 2021.

Le cinque rate sono fissate alle seguenti scadenze: 30 dicembre 2019 (per il pagamento della prima o unica rata), 30 giugno 2020, 30 dicembre 2020, 20 giugno 2021, 30 giugno 2021. Non possono essere rateizzati importi inferiori a 60 euro ed ogni singola rata non può essere inferiore a 30 euro.

Dal sito comunesgt.gov.it sarà scaricabile, oltre al Regolamento, apposita modulistica per la presentazione dell’istanza. Il Comune comunicherà, motivandolo, l’accoglimento o il rigetto entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza.