SGT, maestre in pensione: il ringraziamento dell’Amministrazione comunale

Il Sindaco Marinucci e l’assessore Cinosi le hanno ricevute a palazzo di città per la cerimonia di consegna di due pergamene e due rose rosse

SAN GIOVANNI TEATINO – “Ognuna di queste donne straordinarie ha tenuto in mano il nostro futuro con passione, pazienza e dedizione. Lo ha curato annullando ogni distanza emotiva. Ha guardato alla crescita dei nostri figli guidandoli come fossero vostri figli, gioendo con loro e per loro. Se oggi il nostro giardino è pieno di bellissimi, fiori, il merito è anche vostro e nessuna parola potrà mai esprimere la gratitudine che tutta la nostra comunità prova nei vostri confronti. Grazie di cuore”.

Con queste parole il Sindaco di San Giovanni Teatino Luciano Marinucci e l’Assessore alla Pubblica Istruzione Simona Cinosi, questa mattina hanno salutato le due donne, tutte residenti a San Giovanni Teatino, insegnanti dell’Istituto Comprensivo Statale “G. Galilei” per “Un traguardo raggiunto .. il Pensionamento”. Silvia Di Carlo ed Annamaria Volpe, sono state ricevute questa mattina nella sala giunta del Comune. Al termine dell’incontro, era presente anche l’assessore Ezio Chiacchiaretta, ad ognuna di queste stimate donne il Sindaco Marinucci ha donato una rosa, mentre l’assessore Cinosi ha consegnato ad ognuna la pergamena con il ringraziamento dell’amministrazione comunale per il prezioso contributo svolto con dedizione e professionalità a favore dei “nostri figli”.

