SGT, il tenente della Polizia Locale Giancarlo Buranello va in pensione

SAN GIOVANNI TEATINO – Dopo 42 anni di servizio, in gran parte trascorso sulle strade, le piazze e le vie di San Giovanni Teatino, taglia il traguardo della meritata pensione Giancarlo Buranello “Lo Sceriffo”, fino a qualche giorno fa tenente della Polizia Locale di San Giovanni Teatino.

“Come Sindaco ma anche come amico, voglio ringraziare Giancarlo per il lavoro svolto all’interno e all’esterno del Comune – ha dichiarato il Sindaco Luciano Marinucci. – Il vigile urbano rappresenta un presidio per la città ed il primo interprete del rapporto tra Amministrazione e cittadini, garantendo la sicurezza sulle nostre strade, anche nelle ore serali e in periodi più movimentati. Giancarlo è stato il miglior esempio di vigile di prossimità, sempre tra la gente di San Giovanni Teatino, sapendo ascoltare problemi e suggerimenti. Al nostro ‘Sceriffo’ auguro un meritato riposo ma, al tempo stesso, di continuare a svolgere un ruolo attivo non solo nella sua famiglia ma anche nella nostra comunità”.

Il comandante Lorenzo Di Pompo ha voluto ringraziare personalmente Buranello perchè “è stato un vigili stratoridinario, infaticabile e sempre disponibile. Un esempio per i ‘nuovi'”.

62enne, sangiovannese doc, Giancarlo Buranello ha festeggiato la pensione nella sala consiliare del Comune. “Finalmente a spasso” ha detto ai tanti amici, colleghi della polizia locale e del personale comunale, al Sindaco e agli assessori presenti. “In realtà ci sono un bel po’ di nipotini che non vedono l’ora di godersi il nonno” ha rivelato l’affettuosa ed emozionata moglie Rita Franceschini.