SGT Autismo. Insegnamento della scrittura, lettura e calcolo

Nuovo workshop formativo con il dottor Victor Rodriguez organizzato dall’associazione Liberamente. Sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, sala consiliare del Comune

SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – L’associazione Liberamente, con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, nell’ambito del progetto “Abilità accademica: l’insegnamento programmato della scrittura, lettura e calcolo” ha organizzato due eventi formativi ed due giornate di ‘laboratori pratico’ sull’autismo e il metodo ABA (Applied Behavioral Analysis – Analisi Comportamentale Applicata).

Nelle intere giornate di sabato 21 e domenica 22 aprile 2018, nella sala consiliare del Comune, in piazza Municipio, due incontri con il dottor Victor Rodriguez sui temi: Abilità accademica: l’insegnamento programmato della scrittura, lettura e calcolo” e “Integrazione scolastica”.

Domenica 6 maggio 2018 e domenica 27 maggio 2018, ci saranno i due appuntamenti con il “Laboratorio pratico” curati dalla dottoressa Martina Leone e dalla dottoressa Benedetta Fortunato, psicologhe comportamentali esperte in Analisi Comportamentale Applicata (ABA).

“Ancora una volta proponiamo una straordinaria e qualificata occasione formativa per le famiglie e gli operatori, oltre che una grande opportunità. – spiega Cinzia Mazzocco, presidente dell’Associazione Liberamente – Nel weekend infatti tornerà a San Giovanni Teatino il dottor Victor Rodriguez, uno dei più brillanti e preparati sul metodo Lovas (condotta, intensivo, uno ad uno e d’intervento precoce) per bimbi diagnosticati nello spettro autistico, e che riesce ad ottenere straordinari risultati”.

“Questa nuova serie di incontri, già patrocinata lo scorso anno – dichiara il Sindaco Luciano Marinucci – è l’ultima iniziativa sull’argomento autismo cui diamo il nostro appoggio: solo qualche settimana fa abbiamo illuminato di blu un monumento proprio per testimoniare la vicinanza ai genitori di chi vive quotidianamente questa grande difficoltà. Come Comune, ogni volta che sarà possibile, continueremo a offrire strumenti di aiuto e di dialogo sociale affinché nell’autismo ci possa essere sempre meno solitudine.”

Il dottor Victor Rodriguez è laureato in Psicologia e diplomato in Logopedia all’Università Ramon Llull di Barcellona. Formato nell’Istituto Lovas di Minneapolis sotto la supervisione del dr. Eric Larsson. Rodriguez dirige la Fondazione Planeta Imaginario “UCLA Young Autism Project” a Barcellona. lavora in oltre 17 città spagnole e in 5 paesi tra Europa e America. Da 2 anni è segretario e membro del Board of Directors di Specialisterne-Espana ed è vicepresidente di ABA Spagna. E’ Inoltre membro del Consiglio Consultivo della Association of Professional Behavior Analyst. E’ insignito nella mensione di Educazione Speciale della UUIC (Università Internazionale della Catalogna) Master SAEVECC in Analisi Funzionale del Comportamento e Master in Terapie di Terza Generazione Applicate alle nuove tecnologie dell’European Institute of Applied Psycology. Professore nella Fondazione Bocalàn, in Kidz Therapeze (Killen, Texas) e supervisore esterno della Fondazione ASEMCO (Buenos Aires).

Info Associazione Liberamente: tel. 348.5298798/389.4515583 – liberamente.corsi@gmail.com