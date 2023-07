SGT, apertura del Centro di Raccolta Rifiuti Comunale il 15 luglio

SAN GIOVANNI TEATINO – Dopo il taglio del nastro del Centro di Raccolta Comunale, avvenuto a dicembre scorso per la consegna dei lavori da parte della ditta appaltatrice all’Amministrazione e completati i numerosi adempimenti burocratici necessari per l’entrata in funzione di una struttura di tale entità, questa mattina, alla presenza del Sindaco Giorgio Di Clemente e della Segretaria Comunale d.ssa Cristina Ciabattoni, presso la Sala Giunta di Palazzo di Città, la responsabile del Settore III arch. Assunta Di Tullio ed il Presidente della S.G.S. Roberto Ferraioli, hanno firmato l’ufficiale passaggio di consegna del Centro che diventa così operativo ed al servizio della cittadinanza. L’apertura ufficiale è prevista per Sabato 15 luglio alle ore 12.00.

