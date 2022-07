“Sfida alla modernità”, forum culturale a Montesilvano il 10 luglio

MONTESILVANO – Domenica 10 Luglio 2022 a Montesilvano si terrà un importante forum culturale intitolato Sfida alla modernità: motivazioni etiche, filosofiche, metafisiche e culturali che ci conducono al dissenso collettivo e al ritorno verso la tradizione. La serata sarà guidata da Marco Guidotti ed affronterà temi politici, culturali, etici e teologici.

L’evento vuole proporsi come un punto di riferimento per analizzare il nostro presente, nel tentativo di comprendere i limiti della modernità e le relative criticità. L’obiettivo è compiere una rivalutazione della nozione di “tradizione”: i benefici da essa scaturiti, le implicazioni del suo recupero e le nuove prospettive possibili.

L’orario di apertura sarà alle 20:30 presso la Sala Calesita, in Via Verrotti 61. L’ingresso sarà gratuito e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare. Di seguito le associazioni aderenti ed i rispettivi relatori, che:

– 20:45 Michele Pirro e Gianluca Viola, delegati di Liberiamo l’Italia (sez. Abruzzo), presenteranno la loro prospettiva sui problemi politici del nostro tempo;

– 21:00 Marco Perillo, rappresentante di Studenti Contro il Green Pass, esporrà la propria analisi sul mondo dell’istruzione e dell’istituzione scolastica;

– 21:15 Luca Ienni e Francesco di Meco, rappresentati regionali del Comitato Liberi In Veritate, affronteranno il tema della verità e delle implicazioni tra modernità e tradizione dalla prospettiva teologica e culturale;

– 21:40 Simone D’Aurelio approfondirà i temi affrontati nella sua recente pubblicazione: La percezione della gestalt: riflessioni a partire dall’esperienza;

– 22:00 Sergio Saraceni, delegato di TNT Studenti&Dinamite, nel suo intervento intitolato Orientamenti per il ribelle di oggi esporrà un’analisi concreta sul mondo del dissenso e sul nostro presente, i relativi problemi e le possibili prospettive future;

– 22:30 Matteo Brandi e Ludovico Vicino, appartenenti alla Segreteria Nazionale di Pro Italia, faranno un’analisi sulla percezione della cultura, dell’identità e delle istituzioni al giorno d’oggi;

– 23:00 forum di dibattito con il pubblico, durante il quale i relatori si saranno disponibili per domande e delucidazioni, oltre che per eventuali approfondimenti sui temi trattati;

– 23:30 chiusura dell’evento e saluti conclusivi di Michele Pirro e Gianluca Viola. La speranza è di aiutare la cittadinanza ad approfondire i temi che influiscono la nostra vita e la nostra società.

Nella serata i relatori presenteranno anche le loro associazioni/partiti, i loro valori, e i loro obiettivi nella speranza di una reciproca e proficua conoscenza. La speranza è che l’evento possa essere un’apripista per una futura collaborazione sul territorio, intenta a migliorare la nostra regione e coinvolgere in modo attivo tutti gli ascoltatori.