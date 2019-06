Sesta edizione della Gara di cucina di Les Paillotes: come partecipare

PESCARA – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla sesta edizione della Gara di cucina di Les Paillotes, la più avvincente e gustosa competizione della riviera adriatica. Da giovedì 27 giugno torna la sfida ai fornelli più attesa dell’estate che coinvolgerà appassionati di cucina, foodies e chef amatoriali al Beach Bar di Cafè Les Paillotes.

Gli aspiranti cuochi cucineranno all’aperto, avendo a disposizione una cucina perfettamente attrezzata dove poter dare vita alle proprie creazioni, circondati dal calore del pubblico. Ogni settimana, i partecipanti si sfideranno a suon di prelibatezze, proponendo un primo piatto con un formato di pasta De Cecco a scelta, ad una giuria formata da cinque giudici. Coloro che proseguiranno la scalata verso la vittoria dovranno superare le qualificazioni, che oltre al 27 giugno si terranno il 4, 11, 18 e 24 luglio e il 1° agosto, per poi scontrarsi alle semifinali dell’8 e del 22 agosto e infine arrivare alla finalissima prevista per il 31 agosto. In palio per i primi tre classificati, ci sono ricchi premi.

COME PARTECIPARE

Gli appassionati di cucina che amano cimentarsi ai fornelli, hanno l’occasione di mettere alla prova le proprie abilità. Per partecipare, basta compilare la scheda presente sul sito www.lespaillotes.it/gara-di-cucina o chiamare il numero 085/61809.

Per chi volesse assistere alla gara e sostenere i propri amici, è previsto ogni sera un diverso menù dedicato da assaporare in riva al mare.

Il ristorante Cafè Les Paillotes, una stella Michelin, è inserito nel contesto del suggestivo stabilimento balneare Il Lido delle Sirene. Il Beach resort offre anche il ristorante pizzeria Granchio Royal, il Robinson Crusoe Beach bar and grill, la Disco beach e una spiaggia esclusiva con tutti i servizi per farsi coccolare sotto il sole.