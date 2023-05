Servizio Bus Navetta per l’estate 2023 a Roseto degli Abruzzi

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Servizio di bus navetta gratuito confermato, cartellone degli eventi ricco e distribuito su tutto il territorio e una grande novità: il trenino “turistico” che percorrerà il lungomare cittadino. L’Amministrazione Comunale di Roseto degli Abruzzi fa il punto della situazione del settore turistico in vista della stagione estiva. Con la delibera N.173, approvata in Giunta lo scorso 12 maggio, è stato dato il via libera all’Atto di Indirizzo per l’attivazione del servizio di bus navetta nei mesi di luglio e agosto.

“L’Amministrazione Comunale, al fine di decongestionare il traffico specie nella zona del lungomare, e risolvere il problema dei parcheggi nel centro della città, ha deciso confermare il servizio di bus navetta che collegherà le frazioni con Roseto capoluogo nel periodo che va dal 1° luglio al 31 agosto, al quale si aggiungerà un servizio di “trenino turistico” che collegherà al centro cittadino i camping posti all’estremità nord e sud del lungomare. Un servizio più capillare che prevede diverse migliorie rispetto allo scorso anno – affermano il Sindaco Mario Nugnes e l’Assessore Annalisa D’Elpidio – La scelta rientra in una quadro di azione più ampio che vede altre iniziative parallele, tra cui la riapertura delle aree parcheggio gratuite, come avvenuto lo scorso anno, e che punta a facilitare gli spostamenti durante la bella stagione e a migliorare la qualità della vita dei cittadini e dei tanti turisti che in estate vivono la nostra città”.

Continua il lavoro, intanto, sulla redazione del cartellone degli eventi estivi anche sulla base delle tante manifestazioni d’interesse pervenute in Comune entro la scadenza fissata per lo scorso 15 maggio.

“Il Cartellone sarà un ottimo strumento per dare il giusto risalto alle bellezze del nostro territorio e per pubblicizzare le tante iniziative che stiamo organizzando assieme alle associazioni e che andranno ad animare l’estate rosetana. In queste ore stiamo analizzando le manifestazioni d’interesse pervenute e tra poco saremo pronti a presentare un calendario ricco, coinvolgente e che, siamo certi, sarà apprezzato dai rosetani e dai turisti. Infine – concludono Sindaco e Assessore – vogliamo sottolineare che il lavoro per le manifestazioni non è limitato alla sola stagione estiva ma vede il territorio di Roseto teatro di tantissime iniziative anche in “bassa stagione”. A conferma dei grandi risultati già raggiunti su questo fronte ci sono gli eventi sportivi e culturali che già nei mesi di aprile e maggio hanno animato e animeranno la nostra città”.