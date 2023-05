1° Memorial Damiano Merlitti a Pagliare di Morro d’Oro

MORRO D’ORO – Sono in piena fase operativa di allestimento gli eventi ciclistici giovanili Abilità Italia e il Memorial Damiano Merlitti in programma nel pomeriggio di giovedì 18 maggio a Pagliare di Morro d’Oro. Accurata la preparazione nel dietro le quinte da parte degli organizzatori dell’Asd Gli Amici di Sandro che hanno messo in cantiere un appassionante programma che porterà questa manifestazione in primo piano con le categorie giovanissimi (6-12 anni) ed esordienti (13-14 anni) sia con le gare di gimkana che quelle dedicate all’abilità con inizio previsto alle 17:00 in piazza Berlinguer.

Quella di Pagliare di Morro d’Oro è la prima delle tre prove in Abruzzo (le restanti il 3 giugno a Raiano e l’8 giugno a Fossacesia Marina) del progetto Abilità Italia, promosso dalla Federazione Ciclistica Italiana e nato per limitare il drop out tra le categorie Giovanissimi (G6 – 12 anni) e quelle esordienti maschili e femminili, consentendo ai ragazzi in fase di maturazione, in possesso di elevate abilità tecniche, di prendere parte ad un Campionato Italiano. Ed ancora orientare la preparazione verso le abilità tecniche in bicicletta, ancora molto importanti tra i 12 ed i 14 anni d’età, rispetto a quelle condizionali (resistenza e forza) e dare continuità e consequenzialità alle attività proposte in particolare nel passaggio dalle categorie giovanissimi a quelle esordienti.