Serramonacesca, una strada panoramica da rimettere in sesto

SERRAMONACESCA – “In questo periodo l’Associazione Abruzzo Tourism sta realizzando, tra l’altro, dei tour culturali, enogastronomici ed esperenziali nel territorio abruzzese. Nel pomeriggio di domenica 16 agosto siamo passati nella strada panoramica che passando per i colli di Serramonacesca, alle pendici della Maiella, permette di raggiungere il Volto Santo di Manoppello, la Piana del Legname, Castel Menardo e la Badia di San Liberatore a Maiella di Serramonacesca, in un suggestivo e pressoché unico scenario naturalistico fra la Valle dell’Alento, quella del Pescara e il massiccio montuoso della Maiella.

Ma, purtroppo alla bellezza paesaggistica e alla fauna selvatica che spesso attraversa la carreggiata, rendendo ancora più avvincente il tragitto, fa da contraltare il grave stato di deterioramento della strada che può mettere in serio pericolo la circolazione dei mezzi costretti a fare slalom fra le buche, ossia dei veri e propri “crateri lunari” che costringono i più temerari a continuare il tragitto in automobile pressoché impossibilitati in discesa a invertire la marcia (senza correre il rischio di danneggiare pneumatici e sospensioni, soprattutto nel tratto dalla Piana del Legname verso Serramonacesca fino alla visione di Castel Menardo, e i ciclomotori a tornare indietro sia verso la Piana del Legname e il Volto Santo di Manoppello, sia nel senso opposto verso la Badia di San Liberatore a Maiella di Serramonacesca, onde evitare pericolose e fatali cadute.

Questo stato di deterioramento che permane da anni, peggiora sempre di più, senza che nessuno intervenga in modo risolutivo, rischiando di mettere a rischio la percorrenza di una strada panoramica che è un gioiello, un biglietto da visita fra le straordinarie e variegate bellezze storico – naturalistiche della nostra regione che rischia di venire meno a causa dell’incuria.

Pertanto, al fine di rimettere in sesto la suddetta strada panoramica che passando per i colli di Serramonacesca, permette di raggiungere il Volto Santo di Manoppello, la Piana del Legname, Castel Menardo e la Badia di San Liberatore a Maiella di Serramonacesca, invierò personalmente via Posta Elettronica Certificata, sia per eventuale competenza e conoscenza la segnalazione al Comune di Serramonacesca, al Comune di Manoppello, al Parco Nazionale della Maiella, alla Provincia di Pescara, alla Regione Abruzzo e al Prefetto di Pescara”. Lo ha riferito in una nota Cristiano Vignali, Presidente dell’Associazione Abruzzo Tourism.

Nella foto si mette proprio in risalto la bellezza del paesaggio che fa da contraltare col disastroso stato di deterioramento del manto stradale.