Serie D, Castelnuovo Vomano: i nuovi arrivi al 25 luglio

CASTELNUOVO VOMANO – Il Castelnuovo Vomano comunica di aver ingaggiato, in vista del prossimo campionato di serie D, i fuoriquota Fabien Petronelli e Simone Modugno, due giovani promettenti del panorama nazionale. Fabien Petronelli, esterno d’attacco classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Parma e Sassuolo dove ricevette l’interesse di PSG, Arsenal e PSV Eindhoven e collezionando la convocazione in Nazionale U15, già 2 stagioni per lui in serie D dove si è diviso tra Arzachena, Casatese e Union San Giorgio Sedico. Simone Modugno, attaccante classe 2003, cresciuto nelle giovanili della Roma con le quali ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare ad essere protagonista in Primavera 1, l’anno scorso era stato inserito nella trattativa col Napoli che avrebbe dovuto portare Milik nella capitale.

Nella giornata del 24 luglio la società ha annunciato anche l’arrivo di Ricciardi e Morelli. Simone Riccardi, terzino sinistro classe 2001, cresciuto nelle giovanili di Bisceglie e Venezia, nella scorsa stagione ha giocato in serie D col Fasano. Simone Morelli, invece, attaccante classe 2002, cresciuto nel Frosinone, nonostante la giovane età può vantare già diverse apparizioni in panchina coi ciociari nello scorso campionato di serie B.

Vestiranno la maglia neroverde anche Emanuele Busetto e Francesco Marianeschi, entrambi forti ed esperti centrocampisti di qualità e quantità. Emanuele Busetto, classe 1992, nell’ultima stagione ha giocato in serie D con Fidelis Andria e Campodarsego, dopo le esperienze con Delta Porto Tolle, Adriese, Ciarlins Muzane, Abano, Este, Mestre, Union Pro, Clodiense, Sandonà e Sacilese, collezionando 246 presenze in serie D.Francesco Marianeschi, classe 1989, ha anch’esso tanti anni di esperienza nella massima serie dilettantistica oltre ad aver disputato anche alcuni campionati di serie C ed è una vecchia conoscenza del calcio abruzzese; nell’ultima stagione ha vestito le maglie di Lornano Badesse e Foligno, mentre in precedenza aveva giocato 3 stagioni col Pineto, a Monterosi, Gavorrano, Grosseto, Fano, Gubbio, Lavagnese, Rapallobogliasco, Sambonifacese, Virtus Entella e Fossombrone, giocando 266 gare in serie D e 45 in Legapro.