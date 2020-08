Sergio Cammariere in concerto a Tagliacozzo: ecco quando

Il 21 agosto Tagliacozzo Festival si avvia alla conclusione in compagnia di uno degli artisti più straordinari del panorama internazionale

TAGLIACOZZO – In un concerto alle 21.15 Venerdì 21 Agosto presso il Chiostro di San Francesco, il grande pianista italiano si presenta a Tagliacozzo in compagnia della voce di Karima per un concerto dalla grande emotività.

Il Piano solo dell’artista calabrese che arriva a coronamento della sua trentennale carriera nasce dall’intimità tra Cammariere e il suo strumento, riflessioni in musica che colgono l’essenza delle sue composizioni perché spoglie: solo Sergio, solo pianoforte, solo voce, “solo” note e armonia.

Canzoni capaci di creare un ponte tra le arti, dove musica, cinema, teatro e letteratura si incontrano e si intrecciano felicemente.

Ogni brano esplora orizzonti musicali che vanno dal minimalismo sperimentale al blues, dalla forma canzone al jazz.

Il suo pianismo ricercato ci trasporta in un mondo caleidoscopico, accogliente e profondo.

Eccezionalmente per il Festival di Tagliacozzo, la straordinaria voce di Karima si aggiungerà al pianoforte di Cammariere.

Karima nasce a Livorno. Fin da bambina, sostenuta dal suo talento, si avvicina alla musica partecipando prima a Bravo Bravissimo, a Domenica In e nel 2006 ad Amici di Maria De Filippi dove vince il premio della critica, decretato all’unanimità da tutta la giuria tecnica, che la ritiene la nuova voce più interessante del panorama musicale italiano. Nonostante la sua giovane età, Karima ha già una lunga e variegata esperienza artistica, tra cui il Festival di Sanremo nel 2009 e soprattutto la collaborazione con Burt Bacharach dal quale è stata prodotta. Sempre nello anno viene scelta dalla Disney per interpretare la colonna sonora nel film di animazione la Principessa e il ranocchio, ha aperto i concerti di Whitney Houston e di John Legend, ha partecipato a Tale e Quale Show e I migliori Anni su Rai 1. Con Umbria Jazz rappresenta l’italia nei festival internazionali. Nel 2017 nel musical The Bodyguard è Rachel la protagonista, ruolo interpretato nel film da Whitney Houston.

“Come sempre nella stagione del Festival – dice Jacopo Sipari, direttore artistico della rassegna – inseriamo spettacoli dedicati al jazz. Quest’anno abbiamo fortemente voluto Sergio Cammariere, maestro dall’estro artistico enorme, che illuminerà il Chiostro con la sua immensa classe. Accanto a lui la voce straordinaria di Karima che non mancherà di regalare emozioni indescrivibili al nostro pubblico”.

Info su www.i-ticket.it