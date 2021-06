Il senatore Giovanardi a Teramo, Areablu incontra la politica

TERAMO – Il Direttivo di AreaBlu, incontra il senatore Carlo Giovanardi per parlare di politica, per ascoltare i cittadini e analizzare lo scenario socio-politico ed economico del paese.

La domanda che tutti si fanno in questa fase storica del nostro paese è: “La Politica ascolta ancora i cittadini? Le loro esigenze? Le loro aspettative?” Ne parliamo tutti insieme il 13 giugno prossimo alle ore 18.00 presso lo spazio aperto del quartiere San Berardo in via Trastevere 5 (Zona stazione) a Teramo insieme al Senatore, già Ministro, Carlo Giovanardi, per riflettere sui motivi della crisi sistemica che ci attanaglia e che ci ha colpito soprattutto in questa pandemia

AreaBlu fa un appello alle istituzioni, ai corpi intermedi ma soprattutto ai cittadini di partecipare a questo appuntamento per interrogarci e tentare di dare delle risposte.