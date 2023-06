“Segno colore materia”, mostra al MuMi di Francavilla fino al 9 luglio

FRANCAVILLA AL MARE – Dal 21 Giugno al 9 Luglio, e a ridosso del, prestigioso Premio Michetti 8 artisti, con le loro differenti poetiche, saranno i protagonisti in una mostra di alta qualità espressiva. Gli artisti provenienti da Abruzzo, Emilia e Lombardia, si confronteranno su varie tematiche. Alfonso Di Berardo, Patrizia Gabriele, Giacomo Giovannelli, Albino Moro, Trebeski, Tresky, Agim Sako e Antonio Spinogatti, nella splendida location del Museo Michetti, daranno vita ad un diverso modo di comunicare l’arte. Non ci saranno interlocutori a definire i limiti o le possibilità del loro lavoro, ma saranno gli stessi artisti nella giornata del 24 Giugno a parlare personalmente della loro filosofia artistica a chi, oltre all’opera vorrà approfondire l’arte secondo il suo creatore. L’unico vero modo, non filtrato, per parlare una lingua semplice e non artefatta, una lingua più vicina al nuovo modo di ascoltare.

