L’AQUILA – Giovedì 28 luglio, alle ore 10.00 nella sede del Consiglio regionale a L’Aquila il Presidente Pietro Smargiassi ha convocato la seduta straordinaria della Commissione Vigilanza di Regione Abruzzo.

Dando seguito alla seduta precedente, dove per ragioni tecniche non si è riusciti ad audire i portatori d’interesse e le parti sociali, si torna in Commissione con il primo argomento “Procedura di liquidazione della Comunità Montana della Laga”, che vedrà in audizione il Commissario straordinario, Marco Di Nicola.

Il secondo, e ultimo, punto all’ordine del giorno sarà dedicato alla “Rimodulazione dei costi di servizio soppressione delle residenze di lavoro di Tua Abruzzo”, con l’audizione dei seguenti soggetti: Franco Rolandi – FILT CGIL Abruzzo Molise; Giuseppe Murinni – UIL TRASPORTI; – Luciano Lizzi – FAISA CISAL; – Andrea Mascitti – FIT CISL, OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL Abruzzo.