Seabin di LifeGate PlasticLess®, un innovativo cestino al Porto Turistico

Il dispositivo filtra 25 mila litri di acqua all’ora e può catturare fino a 500 kg di rifiuti galleggianti all’anno, aiutando a pulire l’area marina

PESCARA – IBL Banca adotta il Seabin di LifeGate PlasticLess®, l’innovativo cestino in grado di filtrare plastica e microplastica, installato sulla banchina del porto turistico Marina di Pescara. L’adesione al progetto LifeGate PlasticLess® ha coinciso con la nascita di ControCorrente, il nuovo conto corrente remunerato di IBL Banca, e si inserisce in un più ampio progetto di sensibilizzazione su tematiche ambientali che prevede la condivisione sui canali online della banca di contenuti dedicati ed “eco consigli”.

Il Seabin – sponsorizzato da IBL Banca – è stato posizionato nella Marina di Pescara in un punto in cui venti e correnti fanno convergere i rifiuti galleggianti. Grazie ad una pompa interna collegata alla corrente elettrica, il dispositivo può catturare in un anno fino a 500 kg di rifiuti comprese plastica e microplastiche.

Il porto turistico Marina di Pescara è una delle strutture più grandi e innovative dell’Adriatico. Situato al centro della città, detiene già dal 1990 la prestigiosa Bandiera Blu, il riconoscimento a testimonianza dell’eccellenza storica di questa struttura dal punto di vista della consapevolezza e gestione ambientale.

“L’inquinamento del mare è una delle emergenze ambientali più gravi della nostra epoca. Aderendo a LifeGate PlasticLess® vogliamo partecipare concretamente alla tutela di uno dei beni più preziosi e a rischio del Pianeta. La terza tappa di questa collaborazione ci porta a Pescara, dove siamo anche presenti con la filiale aperta nel 2019. Il nostro impegno prosegue inoltre sul sito del nostro conto ControCorrente, con spazi dedicati alla condivisione di spunti e idee sul tema della sostenibilità, perché anche i piccoli gesti che ciascuno di noi può fare nella vita di ogni giorno, tutti insieme possono fare la differenza”, ha raccontato Simone Lancioni, Responsabile Marketing di IBL Banca.

“Vogliamo ringraziare IBL Banca per aver scelto di essere parte attiva del cambiamento attraverso l’adesione a LifeGate PlasticLess® – il commento di Enea Roveda, CEO di LifeGate – l’obiettivo è quello di continuare questo percorso per aumentare la presenza dei dispositivi in tutto il territorio nazionale e nel resto di Europa, ridurre i rifiuti plastici presenti nelle acque e creare maggiore consapevolezza su un’emergenza ambientale che necessita di misure mirate e urgenti”.

“La difesa dell’ambiente e la gestione sostenibile delle attività sono fondamentali per una marina”, ha dichiarato Carmine Salce, Presidente del porto turistico Marina di Pescara. “Per noi questo impegno è prioritario non solo affinché il nostro porto continui ad essere uno dei più ‘green’ del Mediterraneo, ma anche perché oggi è necessario guardare ai prossimi 20, 30 o 50 anni come se si parlasse di domani mattina, e l’unico modo è agire subito. Per questo siamo orgogliosi della collaborazione con LifeGate e IBL Banca per ospitare il dispositivo Seabin nel nostro Marina”.

“Da quando è stato installato il Seabin nel nostro porto osserviamo una maggiore attenzione e consapevolezza nei nostri utenti, per questo ringraziamo LifeGate PlasticLess® e IBL Banca per averci accompagnati in questo percorso”, ha sottolineato Bruno Santori, Direttore del porto turistico Marina di Pescara. “Spesso molti si fermano ad osservare ipnotizzati il movimento del cestello del Seabin e restano stupiti dalla quantità e varietà degli oggetti che vi rimangono intrappolati. Il Seabin si inserisce in un più ampio progetto di tutela ambientale che ci vede coinvolti anche in una massiccia opera di efficientamento energetico degli impianti portuali”.

Con ControCorrente, IBL Banca propone un conto corrente completo ed evoluto, che prevede un tasso di interesse lordo fino allo 0,30% sulla liquidità e la possibilità di ottenere remunerazioni più elevate tramite delle opzioni di time deposit. Il conto ControCorrente è attivabile online sul sito dedicato (controcorrente.it), oltre che presso le filiali di IBL Banca.

In Abruzzo, IBL Banca è presente con la sua rete di filiali e agenzie a Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo.

IBL Banca è presente su tutto il territorio nazionale con 54 filiali e una rete indiretta di partner che comprendono network bancari, mediatori creditizi, intermediari finanziari e agenti. Nasce nel 1927 con il nome di Istituto Nazionale di Credito agli Impiegati, si trasforma in banca nel 2004 ed in gruppo bancario nel 2008. Specializzato nei finanziamenti tramite cessione del quinto, il Gruppo è leader di mercato con una quota stimata del 17%. Nel tempo ha ampliato la sua offerta anche con prodotti di raccolta e assicurativi. Oggi il Gruppo conta quasi 800 dipendenti, e la capogruppo IBL Banca ha chiuso il 2020 con un utile di 42,7 milioni di euro e indici di solidità patrimoniale ampiamente superiori ai livelli richiesti dalla BCE con il CET1 al 16% ed il Total Capital Ratio al 17,5%.