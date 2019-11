“Se solo lo avessi saputo prima”, incontri pedagogici a Pescara

PESCARA – Martedì 19 novembre al via presso Il Nido degli Angeli a Pescara “Se solo lo avessi saputo prima”. Si tratta un piccolo corso per genitori, neo-genitori o in attesa di esserlo, per esplorare assieme l’evoluzione infantile e scoprire modi per sostenerla al meglio. É un corso di preparazione pedagogica per sostenere le famiglie nel delicato compito di accompagnamento alla crescita dei propri figli, nella convinzione che nei primissimi anni di vita si gettano le basi più profonde e durature dello sviluppo e della personalità, con ricadute significative e indelebili sull’intero arco dell’esistenza.

Riflessioni emerse da anni di confronti con specialisti dell’infanzia, hanno fatto emergere in maniera evidente che molti dei problemi psico-fisici manifestati dai bambini in crescita, hanno una radice di erronea educazione e stimolazione nei primissimi anni di vita.

Una scuola per genitori, per prevenire prima di alleviare.

Per conoscere prima di agire.

Per riflettere e non replicare errori.

Per sostenere il delicato sviluppo del bambino con tutti i mezzi e le conoscenze che abbiamo a disposizione.

Sono rivolti a genitori in attesa, a coppie che intendono intraprendere un percorso genitoriale, a neo-famiglie con bambini piccolissimi.

Le tematiche affrontate saranno:

Teoria dell’attaccamento e piani di sviluppo evolutivo dalla nascita ai 6 anni. Tappe di sviluppo psico-fisico da 0 a 6 anni. Riconoscere i bisogni specifici di ciascuna tappa per sostenere uno sviluppo armonico. Capricci, premi e punizioni: cosa sono veramente i primi? Come evitare i secondi e creare un rapporto di fiducia e ascolto profondo con il bambino. Gestire le crisi dei bambini e dei genitori.

Le date e gli orari degli incontri sono:

19 novembre 18:00-20:00

26 novembre 18:00-20:00

3 dicembre 18:00-20:00

Gli incontri si terranno presso Il Nido degli Angeli, in Via Pietro Nenni 18 Pescara.

Il corso è completamente gratuito ed è sostenuto dalle vendite del libro di “pedagogia sistemica” scritto dal collettivo Goldszmit. Per sostenere la continuazione del progetto e dei corsi gratuiti puoi contribuire comprando il libro qui: https://www.produzionidalbasso.com/project/se-solo-lo-avessi-saputo-prima-corsi-gratuiti-di-pedagogia-sistemica/?fbclid=IwAR3WSieZQkmuvLG3zCwDziAcfPwsCLMruTQ-OpP1_mpE2tiw1GQPcCXIM5I

COME PARTECIPARE

Gli incontri hanno una durata di 2 ore circa e potranno accogliere fino a 20 persone per ogni data proposta. Per motivi organizzativi chiediamo di darci conferma della propria partecipazione, che può esser fatta mandando una mail alla nostra educatrice jessica.sferrella@gmail.com .