Cologna Paese, provinciale 19: prorogata l’ordinanza di chiusura

COLOGNA PAESE – La provinciale 19, nel territorio di Cologna Paese, dove sono in corso i lavori della Ruzzo Reti per il ripristino di una condotta danneggiata, rimarrà interdetta al traffico fino a 21 novembre. L’ordinanza di chiusra è stata prorogata su richiesta della stessa Ruzzo reti visto che il cantiere ha subito un rallentamento a causa delle avverse condizioni climatiche.

Dopo il 21, per consentire i lavori di sistemazione dell’asfalto, sarà riaperta ma a senso unico alternato per sette giorni al termine dei quali sarà percorribile in ambedue i sensi di marcia.