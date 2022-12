Scuola Virgilio, primo Open Day in presenza dopo le restrizioni

Laboratori, attività e musica alla scuola secondaria di primo grado di Pescara Colli, per conoscere l’offerta formativa dell’istituto

PESCARA – Qr code posizionati all’interno dell’istituto, che rimandavano a un video di presentazione della scuola, laboratori di robotica, arte, scienze, inclusione, motoria, attività dedicate all’italiano, alle lingue straniere, agli esperimenti scientifici. E tanta musica.

Grande affluenza, domenica, alla scuola secondaria di primo grado “Virgilio”, con sede a Pescara Colli, per il primo Open Day in presenza, dopo le restrizioni legate alla pandemia. Numerosi i piccoli allievi delle classi quinte delle scuole primarie del territorio che, accompagnati dai loro genitori, hanno trascorso una mattinata nel Villaggio educativo della scuola, per conoscere l’offerta formativa.

Ad accoglierli, il dirigente scolastico Elisa Giansante e i docenti dell’istituto, che hanno coinvolto i bambini in numerose attività, in quella che è stata una domenica mattina ricca di conoscenza e divertimento.

«Siamo una scuola 4.0. In questo Open Day abbiamo cercato, quindi, di far conoscere tutti un po’ tutti gli aspetti che ci caratterizzano» commenta il dirigente Elisa Giansante. «Abbiamo avuto una grandissima affluenza, non soltanto da parte di genitori e alunni provenienti dal nostro Comprensivo – l’Istituto Comprensivo Pescara 9 – ma anche dal territorio circostante. Siamo davvero soddisfatti e felici di questo risultato».

Particolarmente apprezzati i laboratori proposti, tra cui quelli di robotica educativa, di arte, con la lavorazione di creta e ceramica, di inclusione, con la realizzazione di un gioco di società ecologico. Sono stati allestiti all’interno della scuola, inoltre, un mercatino natalizio e un presepe, realizzato interamente con materiali di riciclo.

La mattinata si è conclusa in musica. I presenti hanno assistito all’esibizione dei talentuosi strumentisti dell’Orchestra Virgiliana, accompagnata dal coro della scuola, che hanno salutato il pubblico con brani natalizi.

Quello della sede “Virgilio” ha concluso gli Open Day di dicembre dell’Istituto Comprensivo Pescara 9, iniziati con la scuola dell’infanzia. Il prossimo appuntamento è previsto il 15 gennaio in tutti i plessi.