Scuola di Teatro Drama, al via l’anno accademico 2019 – 2020

Sabato 31 agosto ci sarà un Open Day dalle 16 presso la sede in via Matteo da Leonessa dove saranno illustrati tutti i corsi destinati a tutte le fasce di età e livelli

L’AQUILA – La Scuola di Teatro DRAMA di Rosanna Lancione riapre i battenti per il nuovo anno accademico 2019/2020 sabato 31 agosto con un Open Day di presentazione dei corsi e degli insegnanti, a partire dalle ore 16:00 nella sede in via Matteo da Leonessa, 14 (Torretta).

La Scuola di Teatro Drama offre corsi per tutte le età e tutti i livelli: Teatro mamma-bambino; Gioco drammatico; Propedeutica alla recitazione; Recitazione (training, mimo, improvvisazione, critica, regia, storia del teatro e dello spettacolo); Dizione, uso della voce e respirazione; Scenografia, costume e trucco scenico; Scrittura creativa; Lettura interpretativa; Canto e musical; oltre a preparazione privata per provini o audizioni e stage con artisti del settore.

Le lezioni riprenderanno a partire da lunedì 2 settembre.

Per informazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com; FB e IS: Scuola di Teatro DRAMA.