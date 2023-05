Scuola, all’Istituto Comprensivo di Fossacesia si amplia l’offerta formativa

FOSSACESIA – Importanti novità per l’Istituto Comprensivo di Fossacesia, di cui fanno parte anche le scuole di Mozzagrogna e Santa Maria Imbaro. A partire dall’anno scolastico 2023-2024, infatti, oltre a proseguire con il Corso d’indirizzo musicale per la Scuola Secondaria di Primo Grado, avviato nel 2022, alla Scuola Primaria ci sarà la novità dell’attivazione di una classe a tempo pieno, che permetterà ai bambini che lo sceglieranno di frequentare per 40 ore settimanali la scuola, con un allargamento dell’offerta formativa. Gli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di Primo Grado che lo gradiranno, inoltre, avranno la possibilità di ampliare il curricolo dell’offerta del latino.

L’annuncio è stato dato dalla Dirigente dell’Istituto Comprensivo, prof. Rosanna D’Aversa, che con il sostegno dell’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, ha lavorato in questi mesi per arricchire ulteriormente le proposte didattiche.

“Siamo molti soddisfatti di queste significative novità. Si tratta di opportunità per promuovere l’arricchimento formativo dei nostri giovani studenti, frutto di un progetto portato avanti con la collaborazione del nostro comune, un arricchimento nel quadro delle finalità della scuola e di formazione umana e cultura di base. Grazie alla dirigente Rosanna D’Aversa, ai docenti, al personale scolastico ed al Consiglio d’Istituto per la loro competenza e passione” – ammettono il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e la delegata alla Scuola Ester Di Filippo

L’Istituto Comprensivo di Fossacesia “P.D.Pollidori”, conta 1000 alunni ed è un punto di riferimento importante nel territorio, per la qualificata offerta didattica.