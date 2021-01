Screening di massa a Montesilvano: ecco tutti i dati

MONTESILVANO – Si è concluso questa sera lo screening di massa al Pala Dean Martin, dalle ore 15 di questo pomeriggio sono stati effettuati 881 tamponi (6 positivi). Al termine delle operazioni iniziate il 4 gennaio scorso si registrano 5479 test e 21 positivi. Il commento sullo screening da parte del vice sindaco, con delega alla Protezione civile, Paolo Cilli può considerarsi molto positivo. Oggi è intervenuto al Palacongressi anche il direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Pescara Vincenzo Ciamponi, per complimentarsi con i sanitari che in questi giorni hanno effettuato lo screening.

“La risposta della città è stata eccezionale – afferma il vice sindaco Paolo Cilli con delega alla Protezione civile – . Sul sito istituzionale del Comune hanno effettuato i test 5479 persone, registrando una percentuale di positivi pari allo 0,4%. L’organizzazione ha funzionato alla perfezione sotto tutti i punti di vista. Un plauso ai medici, agli infermieri e a tutti i sanitari che hanno prestato il loro servizio in maniera volontaria, mostrando grande professionalità e umanità. Un ringraziamento speciale anche ai volontari di protezione civile, croce rossa, associazione nazionale carabinieri e ai dipendenti comunali del Coc. Ringrazio tutti per il lavoro svolto e i cittadini per la compostezza, l’ordine e il senso di responsabilità di questi giorni”.

“Questa è l’ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dal Comune di Montesilvano in questi mesi – afferma il direttore Ciamponi – . Anche su alcune difficoltà iniziali nel reperire i sanitari la macchina organizzativa si è dimostrata all’altezza della situazione, superando prontamente ogni ostacolo. Ho ricevuto molti complimento per lo screening svolto al Pala Dean Martin, che rigiro con piacere al Comune, che ha curato in maniera eccellente il tutto. Un ringraziamento ai sanitari che hanno risposto in maniera positiva e acoloro che in maniera volontaria si sono adoperati dal 4 gennaio a oggi”.