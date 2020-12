Screening anti Covid a Teramo: i risultati della prima giornata

TERAMO – Sono circa 3.940 i tamponi effettuati nella prima giornata dello screening antiCovid della popolazione, che si compie nel comune di Teramo; dai risultati emergono 5 positivi e 2 risposte ancora da accertare. Per il sindaco Gianguido D’Alberto si tratta di un risultato sorprendente, che va oltre le migliori e più rosee aspettative. La prova di uno spiccato senso civico e della comprensione delle finalità per le quali è stata organizzata la complessa operazione, dando così ragione agli sforzi prodotti.

Anche in ragione della risposta dei cittadini, il Sindaco ringrazia i medici ed il personale sanitario, che hanno messo a disposizione generosamente la propria professionalità, confermando ancora una volta sensibilità alta e attenta; ringraziamenti dal Sindaco anche alla Protezione Civile e ai volontari, cuore di questa operazione e collaboratori preziosissimi.

Ma per il Sindaco particolarmente significativa è stata la risposta dei ragazzi delle scuole, l’ambito che fa registrare i numeri più alti di adesione: “Così essi dimostrano – afferma D’Alberto – come si affronta questa pandemia: insieme; perché così ciascuno trova la forza nel sentirsi parte di una comunità. Abbiamo visto ragazzi affrontare col sorriso il test, un atteggiamento che probabilmente, per la natura della prova, non avrebbero avuto se non avessero percepito questo senso di comunità, questa appartenenza che comprende e non esclude. Si sono fatti forza e sentiti forti perché c’era l’altro al loro fianco, una comunità che insieme partecipa. Probabilmente da soli non sarebbero mai riusciti a fare il tampone e invece sono stati comunità insieme agli adulti, insieme alle famiglie e agli insegnanti. Purtroppo abbiamo vissuto la fase della pandemia come una separazione e invece quella odierna è la prova che siamo una comunità. Questo momento odierno, i ragazzi lo porteranno sempre con loro come esempio applicato di educazione civica, dove l’altro è importante quanto se stessi. Un atteggiamento cui noi adulti possiamo guardare con ammirata emozione”.