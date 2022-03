Scoprimento della targa in memoria del Luogotenente CS Roberto Brucoli

Nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno, l’ Amministrazione comunale di Giulianova lo ricorda ed esprime la riconoscenza della Città.

GIULIANOVA – “Un uomo in divisa”: nelle missioni di pace, nelle città dove ha prestato servizio, nei giorni del dolore e della malattia. Così è stato definito il Luogotenente CS Roberto Brucoli, alla cui memoria, stamattina alle 11, è stata scoperta una targa in piazza Salvo D’Acquisto. “ Un uomo in divisa”, dove la “divisa” non è solo un’ uniforme ma segno eccezionale della fedeltà all’Arma dei Carabinieri, allo Stato, alle comunità. Nel giorno del suo cinquantasettesimo compleanno, al Luogotenente CS Roberto Brucoli, scomparso lo scorso 24 Ottobre, l’ Amministrazione comunale ha reso omaggio attraverso un segno tangibile, una targa in sua memoria che è, da oggi, in piazza Salvo D’Acquisto.

Stamattina alle 11, la cerimonia di scoprimento, alla presenza della famiglia di Roberto Brucoli, del Sindaco Jwan Costantini, del Presidente del Consiglio comunale Paolo Vasanella, del consigliere regionale Emiliano Di Matteo, del Comandante della Compagnia Carabinieri, Tenente Colonnello Vincenzo Marzo, del Comandante della Stazione Maresciallo Angelo Varletta, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma, di amici e cittadini. Ha fatto pervenire i suoi saluti il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio.

Ad impartire la benedizione è stato il parroco della Parrocchia della Natività di Maria Vergine don Luca Torresi. Nel corso della cerimonia, coordinata dal giornalista Walter De Berardinis, il sindaco Jwan Costantini, che in Consiglio comunale aveva manifestato la volontà di rendere un tributo alla memoria, ha di nuovo evidenziato il valore professionale e umano del Luogotenente Brucoli, a cui i giuliesi, ha detto, restano legati da un sentimento di stima, di affetto e di riconoscenza. Don Luca Torresi ha pregato, ma senza leggere le formule di rito e sottolineando invece il valore del ricordo che, quando è autentico, consente di percepire la presenza immortale dello spirito, fonte di consolazione e speranza.

Il Luogotenente Brucoli, per sei volte uomo di pace in terre di guerra, è stato al centro del toccante intervento del Comandante Vincenzo Marzo. Commosse anche le parole del consigliere regionale Emiliano Di Matteo. Il Presidente Vasanella ha ricordato l’amico Roberto. La moglie Margaret, con accanto i figli Gabriele e Roberta, ha ringraziato l’ Amministrazione e i presenti. Nel suo breve discorso, l’amore della famiglia ad un indimenticabile papà e ad un marito, vivo e presente, nel cuore e nella memoria, ogni giorno, anche in quello, speciale, del suo compleanno.