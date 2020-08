Scomparsa di Vincenzo Antonini, il cordoglio del sindaco di Teramo

TERAMO – “Vincenzo Antonini è stato tra le personalità più conosciute e significative della politica teramana degli ultimi decenni. Il suo impegno all’interno della Democrazia Cristiana è stato pari alla passione profusa quale amministratore comunale nelle dverse occasioni in cui è stato consigliere o assessore ,fino a ricoprire la carica di vicesindaco.

Figura molto popolare e apprezzata, ha saputo infondere nell’attività politica le qualità che lo hanno contraddistinto nelle sue relazioni, perciò caltruismo, generosità, disinteresse. La sua stessa militanza, di spessore, all’interno del partito di maggioranza che per decenni ha governato la nostra città, ha consentito alla DC di consolidare la posizione primaria e l’identità con le quali ha costruito le sorti del territorio.

Ai familiari, in particolare alfiglio Silvio consigliere e assessore comunale nelle recentissime consigliature e ad Antonella, apprezzatissima dipendente municipale da poco in pensione, i sentimenti della mia vicinanza e l’abbraccio della nostrz comunità”. Sono le parole di cordoglio di Gianguido D’Alberto, Sindaco di Teramo per la scomparsa di Vincenzo Antonini.