Scomparsa di Umberto Cialente, il cordoglio della Pezzopane

L’AQUILA – “Esprimo tutto il mio dolore e la mia vicinanza a Massimo Cialente ed alla sua famiglia per la perdita del caro Umberto. Un uomo buono, sempre attento, vigile e presente nella vita della sua città. 94 anni spesi bene, va via un uomo libero, un giovane Partigiano combattente. Un esempio per tutti noi. Sono vicina a Massimo, so il suo dolore. Sono state per lui settimane dolorose, sempre accanto a suo padre, nel momento più doloroso“. Così Stefania Pezzopane saluta Umberto Cialente scomparso stanotte alle 3.04.

