Scomparsa Sandro De Nicola, il ricordo di Stefania Pezzopane

“Si appassionava a progetti che riteneva capaci di provocare concrete ricadute sul territorio in termini di crescita”

L’AQUILA – “Ci ha lasciati, Sandro Di Nicola, uomo politico attento e competente che, successivamente al suo ingresso nella DC al fianco di Lorenzo Natali, tanto si è speso per la città e la provincia aquilana. Direttore della Cassa mutua artigiani, componente del comitato di gestione dell’ospedale San Salvatore. Attivo in molte commissioni negli Enti Locali, Sandro Di Nicola, esperto del settore finanziario, ha ricoperto più volte il ruolo di revisore dei conti, fino a divenire, dopo l’elezione in Consiglio provinciale, assessore al bilancio, proprio in virtù delle sue riconosciute e apprezzate competenze.

Durante il mandato di Presidente della Provincia ho più volte utilizzato i suoi consigli e fatto tesoro dei suoi racconti sulla vita dell’Ente di cui era stato assessore. Profondo conoscitore della storia amministrativa della Provincia, con ferma determinazione, si appassionava a progetti che riteneva capaci di provocare concrete ricadute sul territorio in termini di crescita, per il decollo sociale, economico e culturale, sempre pensando alle future generazioni.

Alla famiglia, l’abbraccio più caro e le mie personali condoglianze” Così la Deputata Stefania Pezzopane, ricorda Sandro De Nicola in occasione della sua morte.