Scomparsa di Pasquale Ranieri, il cordoglio del comune di Fossacesia

FOSSACESIA – Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, esprime il suo personale cordoglio e quello dell’Amministrazione Comunale di Fossacesia per l’improvvisa scomparsa del dr. Pasquale Ranieri, dirigente del settore Contabilità e Gestione finanziaria della Prefettura di Chieti.

“Ranieri era funzionario di indubbie qualità umane, con uno spiccato senso di responsabilità e sempre attento al suo lavoro. Doti che abbiamo avuto modo di apprezzare nel suo ruolo di responsabile della Prefettura per gli interventi sull’abbazia di San Giovanni in Venere di competenza del Fondo Edifici del Culto del Ministero dell’Interno. Negli incontri che abbiamo tenuto con lui, ha sempre mostrato grande attenzione alle nostre richieste e a quelle provenienti dai padri Passionisti, custodi del cenobio benedettino, e non aveva mai fatto mancare la sua collaborazione per la salvaguardia, la valorizzare e la sicurezza dell’abbazia”.