Scomparsa di Marino Marini, il cordoglio di Confartigianato Pescara

PESCARA – Confartigianato Imprese Pescara esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Marino Marini, morto nelle scorse ore all’ospedale civile del capoluogo adriatico. Sessantacinque anni, Marini è stato dirigente di settore nell’associazione provinciale per circa dieci anni e non ha mai fatto mancare il suo impegno, le sue capacità e la sua passione.

Confartigianato perde un amico e un imprenditore dotato di una sensibilità fuori dal comune. L’intera associazione si stringe attorno ai suoi familiari in questo momento di grande dolore.