Scomparsa di Giuseppe Mangolini, il cordoglio di Gianguido D’Alberto

TERAMO – “Nel pomeriggio di oggi Giuseppe Mangolini ci ha lasciato. Esprimiamo il più sentito cordoglio e ci uniamo al dolore dei famigliari la moglie Anna Vanda, i figli Dario e Carlo e i suoi adorati nipoti. E’ stato una colonna di Anci Abruzzo che ha contribuito a fondare nella sua articolazione regionale, ne è stato Segretario dal 1994 anno della sua costituzione.

Tra i più apprezzati esperti in campo amministrativo ha ricoperto il ruolo di Segretario generale del Comune di L’Aquila e Pescara e Teramo e Segretario della Provincia di Roma, Revisore contabile. Era il Segretario Emerito di Anci Abruzzo e per il suo impegno nell’associazione nel 2015 il Presidente nazionale di Anci Piero Fassino volle conferirgli una targa di riconoscenza per l’impegno e la passione che aveva profuso. A nome del Direttivo regionale e di tutti i Sindaci d’Abruzzo gli rivolgiamo un pensiero commosso di gratitudine e di ultimo saluto” sono le parole del Presidente di Anci Abruzzo, Gianguido D’Alberto.