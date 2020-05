Scomparsa Giancarlo Puritani, il cordoglio del sindaco di Teramo

TERAMO – Di seguito il cordoglio del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto in ricordo di Giancarlo Puritani, editore, imprenditore e dirigente sportivo.

“Se n’è andato Giancarlo, un caro amico. Una persona appassionata, molto legata a Teramo, per la quale ha impegnato molte delle sue corde: dallo spirito imprenditoriale a quello culturale, dalla passione giornalistica a quella per la politica. Giancarlo è stato tra coloro che hanno creduto sin dall’inizio al progetto che poi ha portato alla guida di Teramo la coalizione che mi ha sostenuto; è stato perciò lungimirante, nella convinzione che una visione nuova e dirompente della politica e della sua applicazione concreta, potesse essere la risposta alla stagnazione e alla perdita di entusiasmo, alla tristezza che albergavano nella nostra città.

Anche per questo con grande dispiacere saluto Giancarlo, davvero una persona di cui sentiremo la mancanza e che forse questa città non ha tenuto nella giusta e adeguata considerazione. Lo saluto con grande affetto, e un abbraccio voglio dare alla figlia Coletta, ingegnere del Comune alla quale mi lega una particolare vicinanza. Ciao Giancarlo e grazie per quello che hai fatto in tutta la tua ricca e bella vita”.