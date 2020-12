Scomparsa fratello Direttore Generale della Asl Di Giosia, il cordoglio di Costantini

GIULIANOVA – Il Sindaco Jwan Costantini e l’Amministrazione Comunale esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Di Giosia, amato fratello del Direttore Generale della Asl di Teramo Maurizio Di Giosia.

“Siamo sinceramente addolorati per questo terribile lutto che ha colpito la famiglia Di Giosia ed il manager dell’azienda sanitaria teramana – dichiara il primo cittadino – il dottor Maurizio Di Giosia, che da mesi e con tutte le forze possibili è in prima linea nel fronteggiare questo temibile virus in provincia, ne ha pagato il prezzo, perdendo l’amato fratello proprio a causa del Covid. A lui giungano la nostra vicinanza ed il nostro cordoglio più sinceri”.