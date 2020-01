PESCARA – “A nome dell’amministrazione comunale di Pescara esprimo il più profondo cordoglio per la scomparsa di Antonio Capuozzo, il campione di Calcio a 5 dell’Asd Pescara società con cui aveva ottenuto negli ultimi anni straordinarie vittorie. La fine prematura di questo ragazzo di soli 39 anni rappresenta una grave perdita per tutto l’ambiente agonistico della nostra città, ma da questo tragico evento trarremo motivazioni maggiori affinché la pratica sportiva, cui Antonio ha dedicato tutta la sua esistenza, sia ancor di più un’opportunità di crescita per i nostri ragazzi. Rivolgo ai famigliari di Antonio, ai suoi amici, ai dirigenti e ai colleghi del calcio a 5 che lo hanno apprezzato e stimato le condoglianze mie personali e della città”. Queste la parole del sindaco di Pescara, Carlo Masci sulla scomparsa di Antonio Capuozzo.

Scomparsa di Antonio Capuozzo, il cordoglio del sindaco Masci ultima modifica: da