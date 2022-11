Scomparsa di Alfredo Paglione, i messaggi di cordoglio

CHIETI – “Se ne va un amico della città, oltre che un mecenate appassionato di bellezza. Chieti si unisce al cordoglio di tante città abruzzesi legate ad Alfredo Paglione e alla sua passione per l’arte.

Come Amministrazione non dimenticheremo mai la donazione di opere contemporanee fatta alla nostra città, una collezione visitabile al secondo piano del Museo comunale Costantino Barbella e in nome della quale avevamo tributato, solo pochi giorni fa, a Paglione un pubblico grazie, attraverso il conferimento della cittadinanza onoraria. Grazie a lui, nel nostro museo abbiamo opere di Mirò, Orellana, De Chirico, Ortega, Campigli, Cantatore, Guttuso, Messina, Manzù, Marini, Sassu, Calabria per un totale di 101 tra tele a olio, a tempera, pastelli nonché sculture in bronzo. Sono molto di più che semplici regali, rappresentano la condivisione di una grande passione con una comunità intera da parte di una personalità che ovunque è andata non ha mai dimenticato la sua terra, facendola destinataria di tutto ciò che era riuscito a collezionare nella sua parabola vitale.

Lo ricorderemo con affetto per questo gesto e per l’amore che lo ha alimentato e ci stringiamo al dolore della sorella Maria che abbiamo avuto sul palco del teatro Marrucino, la settimana scorsa, per ritirare una cittadinanza che sappiamo lo aveva reso felice e che ha raccolto unanime il bene di tutto il Consiglio verso questo speciale personaggio della nostra regione, a cui saremo sempre e per sempre riconoscenti”.

COMUNE DI GIULIANOVA

Il Sindaco Jwan Costantini e l’ Amministrazione Comunale esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Alfredo Paglione, gallerista, mecenate, uomo colto e sensibile, deceduto questa mattina all’età di 86 anni. Con commozione si porgono le più sentite condoglianze alla famiglia. “Conserveremo di Alfredo Paglione un ricordo incancellabile – afferma il sindaco – Un uomo appassionato dell’arte, del bello e della vita. Aveva scelto Giulianova come sua casa e proprio nell’abitazione di viale dello Splendore aveva posto la sede della sua fondazione, la Fondazione Crocevia. Nel 1997 aveva dato concretezza all’apertura del Mas, il Museo d’Arte dello Splendore, che per anni ha custodito il patrimonio pittorico della città. Oggi vogliano ringraziarlo per l’opera svolta e per l’inestimabile tesoro di stimoli e capolavori donato a Giulianova”.

Alfredo Paglione era nato a Tornareccio (Chieti) il 3 marzo 1936. A lui si devono mostre d’arte negli Stati Uniti, in Canada, in Giappone e in vari paesi del Sud America. Nel 1963 aveva aperto, a Milano, “Galleria 32”, diventata in pochi anni il punto di incontro e di confronto di artisti e letterati, i più grandi del panorama artistico del secondo ‘900. In quegli spazi hanno esposto le loro opere Attardi, Falconi, Fontana, Guttuso, Levi, Luino, Manzù, Picasso, Pignatelli, Rauschenberg, Sassu, Sughi, Vespignani, e molti altri. In galleria si sono ritrovati autori come Buzzati, Gatto, Montanelli, Moravia, Prisco, Quasimodo, Sciascia, Ungaretti, Zeri. Al suo Abruzzo ha donato circa 1500 opere di enorme valore artistico.

NOTA DEL SINDACO DI ATESSA

“Se ne va un grande amico di Atessa e mio personale. Perdiamo un valente gallerista e un autentico mecenate, innamorato dell’arte, della bellezza e dell’Abruzzo. Il nostro paese gli è, per sempre, grato per averci consegnato nel 2010, e donato lo scorso anno, gli acquerelli e le opere grafiche di Aligi Sassu, che hanno permesso di aprire un museo cittadino dedicato a questo grande protagonista dell’arte del Novecento. Il museo è apprezzato, ogni anno, da centinaia e centinaia di visitatori, soprattutto ragazzi e ragazze delle scuole. Atessa ricorda con gratitudine e commozione Alfredo Paglione e la moglie Teresita che, dopo vite dense di passione artistica, vissute in varie parti del mondo, avevano deciso negli ultimi anni di fare della nostra regione il centro della loro opera di mecenatismo e di educazione all’arte e alla bellezza. Grazie Alfredo, Atessa non ti dimenticherà” è la dichiarazione del Sindaco di Atessa Giulio Borrelli