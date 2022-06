PESCARA – “I Premi Internazionali Flaiano apprendono con dolore la morte di Abraham Yehoshua che nel 1996 vinse il Super Flaiano per la narrativa con il romanzo”Un divorzio tardivo” libro che raccolse un successo mondiale. Lo scrittore israeliano dai modi pacati ed eleganti, ha creduto fino alla fine nella possibilità del raggiungimento della pace attraverso soluzioni negoziate per il conflitto esistente tra Israele e Palestina, così come nei propri libri il tema della pace era sempre trattato senza retorica ed in modo concreto. A Pescara l’onore di avere ospitato un uomo di pace”. Sono le parole di cordoglio di Carla Tiboni, Presidente dei Premi Flaiano.

