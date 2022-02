Scogliere a Martinsicuro e Villa Rosa, avviati i lavori di ripristino

“L’importo complessivo di questo progetto di 800.000 euro di cui 608.771,02 per i lavori. Secondo il cronoprogramma la fine di questi interventi è prevista per fine marzo“

MARTINSICURO – Hanno preso il via in questi giorni i lavori di ripristino delle scogliere esistenti a Martinsicuro e Villa Rosa. Questi interventi si sono resi necessari visto che le opere di difesa della costa già esistenti hanno subito, nel tempo, un assestamento e dei danneggiamenti che hanno provocato un approfondimento dei fondali, determinando correnti di reflusso che hanno provocato erosione dei sedimenti delle spiagge emerse e sommerse poste in prossimità delle opere stesse.

“Questi lavori di riparazione, risagomatura e ripristino dei pennelli e delle scogliere esistenti si stanno svolgendo “da mare”, mediante utilizzo di un apposito motopontone, e prevedono anche il posizionamento di circa 23.000 tonnellate di materiale lapideo su tutto il litorale comunale” spiegano il Sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni e l’Assessore ai Lavori Pubblici Monica Persiani. “L’importo complessivo di questo progetto di 800.000 euro di cui 608.771,02 per i lavori. Secondo il cronoprogramma la fine di questi interventi è prevista per fine marzo”.

“Grazie a queste operazioni puntiamo a dare una risposta concreta all’annoso problema dell’erosione della costa che, su tutto il territorio comunale, ha creato e continua a creare enormi disagi, soprattutto a causa delle mareggiate” spiegano Vagnoni e Persiani. “L’obiettivo, come sempre, è quello di far trovare le nostre spiagge pronte ad accogliere turisti e i villeggianti in vista della prossima stagione estiva. Contestualmente stiamo spingendo affinché presto si mettano in campo azioni concrete per la realizzazione di nuove scogliere a Villa Rosa sud, previste all’interno del piano di difesa della costa”.