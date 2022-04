“Scendiamo in piazza” a Pescara per il progetto ACE e RETAKE

PESCARA – Domenica 10 Aprile, alle ore 10.00, tutti i cittadini di Pescara che hanno a cuore la bellezza della città, potranno ritrovarsi in piazza dei Grue a Porta Nuova con i volontari dell’Associazione Retake per pulire e sistemare il giardino pubblico e la piazza.

Il progetto “Scendiamo in piazza” è supportato da ACE, marchio di Fater spa leader nei detergenti per la casa e i tessuti, con la collaborazione del Comune di Pescara. I volontari di Retake, associazione no-profit che promuove in tutta Italia la vivibilità e la rigenerazione urbana, e tutti i cittadini che vorranno unirsi all’iniziativa:

raccoglieranno in maniera differenziata i rifiuti nell’area;

provvederanno a sistemare e verniciare le panchine presenti nel giardino pubblico;

puliranno i cestini esistenti

cancelleranno le scritte dal muretto che circonda la piazza

“L’iniziativa, promossa da ACE e Retake, non sarà solo una giornata all’insegna della valorizzazione dei luoghi pubblici, ma sarà anche un momento speciale di incontro e sensibilizzazione. Sarà infatti organizzata l’olimpiade Retake per spiegare l’importanza della raccolta differenziata ai più piccoli. Il 10 Aprile, dalle 10.00 alle 13.00, ACE e Retake hanno bisogno dell’aiuto di tutti! È un appuntamento da non perdere!” riferiscono gli organizzatori.

Per tutti i partecipanti sarà messo a disposizione un kit con il necessario per svolgere l’attività e contribuire a rendere ancora più bella la città di Pescara.

L’evento di Pescara è una delle tappe di una maratona più ampia, sostenuta da ACE e Retake, che coinvolgerà anche altre città italiane nei prossimi mesi con l’obiettivo di promuovere una nuova sensibilità dei cittadini verso la cura degli spazi urbani.