Scaletta del concerto di Madame a Chieti del 15 luglio [FOTO]

CHIETI – Tappa abruzzese ieri sera per Madame che si è esibita all’Anfiteatro La Civitella di Chieti. Grande partecipazione dei fan della cantautrice e rapper che ha aperto il concerto alle 21.40 con il brano “Avatar – L’amore non esiste” che fa parte della trilogia dell’amore disponibile esclusivamente su Amazon Music assieme a “Il bene nel male” e “Il mio nuovo maestro” (progetto italiano Amazon Original del 2023). Non sono mancati i brani del suo secondo album “L’amore” uscito lo scorso 31 marzo. A metà concerto Madame ha aperto, come fa in questo tour, una sorta di “confessionale” con il pubblico, un filo diretto con i fan che, senza peli sulla lingua e con spontaneità, hanno rivelato alcuni loro segreti condividendoli con la platea. Tra i brani più attesi “Sciccherie”, quello che ha rappresentato il trampolino di lancio verso il successo. Accolte da applausi scroscianti le hit più recenti “Aranciata”, il pezzo presentato a Sanremo 2023 “Il Bene nel Male” e “Marea” quest’ultima proposta nel bis con “Tetno Poké”. Una serata riuscitissima con Madame in forma smagliante che ha conquistato il folto pubblico della Civitella ribadendo ancora una volta il suo status di artista ormai icona del pubblico giovanile. Prossime tappe del tour di Madame domani sera a Roma Summer Festival, il 19 luglio al Parco Ducale di Parma quindi Ferrara il 21 e Peccioli il 22. Il 21 ottobre invece è atteso il grande evento al Mediolanum Forum di Assago. Il concerto di Chieti è stato possibile dalla sinergia fra il Comune, Assessorato agli Eventi e Deputazione teatrale del Marrucino che co-organizza l’evento con la Elite Agency Group e Alhena Entertainment.

SCALETTA CONCERTO DI MADAME DEL 15 LUGLIO A CHIETI

Avatar – L’amore non esiste

Quanto forte di pensavo

Tu mi hai capito

Baby

Nimpha – La storia di una ninfomane

Clito

Respirare

17

Pensavo a …

Vergogna

– Confessionale con il pubblico –

Voce

Scicchierie

Sentimi

Il mio nuovo maestro

L’eccezione

Se non provo dolore

Aranciata

Il bene nel male

BIS

Marea

Tekno Pokè