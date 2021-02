Scafa, campagna di vaccinazione anti Covid-19 degli over 80 dal 1° marzo

SCAFA – Da lunedi 1 marzo al via a Scafa la prima fase di somministrazione di vaccini destinata alla categoria degli ultraottantenni nell’edificio Ex Convento delle Clarisse di Scafa. Si apprende da una nota del Comune che si inizierà con i primi 100 iscritti, in base all’ordine di registrazione sul portale Sanità della Regione Abruzzo.

Ecco alcuni avvisi: si ricorda di presentarsi muniti di tessera sanitaria e di documentazione compilata e firmata. La documentazione sarà recapitata a domicilio nella giornata di domani. Per le vaccinazioni domiciliari siamo in attesa di ricevere ulteriori informazioni da parte degli organi competenti dalla ASL.

PROROGATE ATTIVITÁ DIDATTICHE DELLA SCUOLA D’INFANZIA DI CONTRADA DECONTRA

Il sindaco Giancola ha ordinato di prorogare la sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola dell’Infanzia di Contrada Decontra, con decorrenza 01 marzo 2021 e fino al 15 marzo 2021, salva nuova e diversa disposizione.