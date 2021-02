Scafa, autovelox fisso bidirezionale: entrata in funzione dal 1° marzo

SCAFA – Il sindaco di Scafa, Maurizio Giancola in una nota ricorda a tutti gli utenti della strada che da lunedì 1° marzo 2021 entrerà in funzione, sulla S.S. 5 al Km 201+050 “Tiburtina Valeria”, il dispositivo elettronico fisso bidirezionale per la rilevazione della velocità.

Si fa presente che il dispositivo elettronico funzionerà 24 ore su 24 senza la presenza degli Agenti di Polizia Municipale.